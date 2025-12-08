Haberler

MasterChef Altın Kupa ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

MasterChef Altın Kupa ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye 2025 şampiyonunun açıklanmasının ardından programın yeni sezon formatı büyük merak uyandırdı. "MasterChef Altın Kupa" konseptinin duyurulması izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı. Peki, MasterChef Altın Kupa formatı kaç hafta sürecek ve finali ne zaman yapılacak?

Masterchef Türkiye All Star'ın devamı niteliğindeki Altın Kupa özel sezonu, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Somer Şef'in açıklamaları sonrası birçok kişi "Masterchef Altın Kupa tam olarak nedir, ne zaman başlayacak ve yarışmacı kadrosu kimlerden oluşacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. MasterChef Altın Kupa'nın süresi ve bitiş tarihi de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NEDİR?

"MasterChef Altın Kupa", program tarihinde iz bırakan ve başarılarıyla dikkat çeken eski yarışmacıları yeniden bir araya getiren özel bir turnuva formatıdır. Bu özel seride yarışmacılar, MasterChef geçmişinin en iyileri arasına girmenin simgesi hâline gelen Altın Kupa için tekrar mutfağa çıkarak büyük bir rekabete girişir.

MasterChef Altın Kupa ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?

Altın Kupa mücadelesinde geçmiş sezonların sevilen ve güçlü isimleri arasında Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç ve Kerem yer alıyor.

Bunlara ek olarak, bu sezon "şef ceketi" alarak finale adını yazdıran Çağatay, Özkan, Sezer ve Hakan da Altın Kupa için mücadele edecek isimler arasında bulunuyor.

MasterChef Altın Kupa ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

MASTERCHEF ALTIN KUPA NE KADAR SÜRECEK?

Altın Kupa turnuvasının kaç bölüm süreceği ya da toplam yayın takvimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title