MasterChef Altın Kupa ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Masterchef Türkiye All Star'ın devamı niteliğindeki Altın Kupa özel sezonu, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Somer Şef'in açıklamaları sonrası birçok kişi "Masterchef Altın Kupa tam olarak nedir, ne zaman başlayacak ve yarışmacı kadrosu kimlerden oluşacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. MasterChef Altın Kupa'nın süresi ve bitiş tarihi de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NEDİR?

"MasterChef Altın Kupa", program tarihinde iz bırakan ve başarılarıyla dikkat çeken eski yarışmacıları yeniden bir araya getiren özel bir turnuva formatıdır. Bu özel seride yarışmacılar, MasterChef geçmişinin en iyileri arasına girmenin simgesi hâline gelen Altın Kupa için tekrar mutfağa çıkarak büyük bir rekabete girişir.

MASTERCHEF ALTIN KUPA YARIŞMACILARI KİMLER?

Altın Kupa mücadelesinde geçmiş sezonların sevilen ve güçlü isimleri arasında Beyza, Eda, Semih, Erim, Eren, Sergen, Ayaz, Barış, Hasan, Alican, Dilara, Tolga, Batuhan, Barbaros, Kıvanç ve Kerem yer alıyor.

Bunlara ek olarak, bu sezon "şef ceketi" alarak finale adını yazdıran Çağatay, Özkan, Sezer ve Hakan da Altın Kupa için mücadele edecek isimler arasında bulunuyor.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NE KADAR SÜRECEK?

Altın Kupa turnuvasının kaç bölüm süreceği ya da toplam yayın takvimi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.