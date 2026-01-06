Haberler

MasterChef Altın Kupa bitti mi?

MasterChef Altın Kupa bitti mi?
Güncelleme:
Survivor 2026'nın başlamasıyla birlikte yayın takviminden çıkarılan MasterChef Altın Kupa, izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu. Programın sona erip ermediği merak edilirken, yarışmanın final tarihine dair detaylar da netlik kazandı. Peki, MasterChef Altın Kupa ekranlara veda mı etti?

TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın yayın akışında görünmemesi, programın akıbetine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Yarışmanın bitip bitmediği ise izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

MASTERCHEF ALTIN KUPA SONA ERDİ Mİ?

MasterChef Altın Kupa, Survivor'la aynı yayın döneminde kısa bir süre daha ekranlarda yer almaya devam edecek. Yarışma, planlanan final bölümüyle birlikte tamamlanacak ve Altın Kupa sahibini bulacak.

FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın yeni bölümleri için yayın takvimi belli oldu. Yarışma, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı TV8 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak.

ALTIN CEKET HEYECANI ARKA ARKAYA

9 Ocak'taki bölümün ardından 10 Ocak Cumartesi ve 11 Ocak Pazar akşamları Altın Ceket mücadeleleri art arda yayınlanacak. Bu süreçte yarışmanın 2., 3. ve 4. Altın Ceket kazananları netlik kazanacak.

BÜYÜK FİNAL CANLI YAYINDA

Altın Ceket etabının ardından 16 ve 17 Ocak tarihlerinde finalistler belirlenecek. MasterChef Altın Kupa'nın büyük finali ise 18 Ocak'ta canlı yayınla gerçekleşecek. Bu finalle birlikte MasterChef tarihinin ilk Altın Kupa sahibi açıklanacak.

Osman DEMİR
