MasterChef 6. altın önlüğü kim aldı? 28 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı?
Güncelleme:
MasterChef'te Altın Kupa için rekabet giderek kızışıyor. Final haftasına doğrudan yükselme avantajı sunan ve yarışmanın en değerli kazanımlarından biri olan altın önlükler, mutfakta büyük bir çekişmeye sahne oluyor. Yarışmacılar, bu prestijli ödüle ulaşmak için tüm yeteneklerini ortaya koyuyor.

Son yayınlanan bölümde MasterChef'te takım etapları geride kaldı. Bireysel mücadeleye geçen yarışmacılar, iki aşamadan oluşan zorlu bir sınavdan geçti. İlk turda hayal güçlerini konuşturdukları yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda ise şeflerin imza tabağını en iyi şekilde uygulamak için ter döktü.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef'te büyük merak uyandıran altın önlük mücadelesinde henüz kazanan isim netlik kazanmadı. Yarışmacıların performansı yakından takip edilirken, sonuçlar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?

MasterChef'te şimdiye kadar altın önlüğü giymeyi başaran isimler Kerem, Barbaros, Aras, Çağatay, Sergen ve Hasan oldu. Bu yarışmacılar, sergiledikleri başarılı performanslarla öne çıktı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde yarışmaya veda eden isimler Batuhan ve Eda oldu. Zorlu rekabetin yaşandığı gecede alınan bu karar, hem yarışmacıları hem de izleyicileri duygulandırdı.

