Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Massire Sylla kimdir? Beşiktaş'ın gündemindeki 1,96'lık Senegalli stoper

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Massire Sylla kimdir? Beşiktaş'ın gündemindeki 1,96'lık Senegalli stoper
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın ocak transfer dönemi için stoper listesine Union Saint-Gilloise forması giyen Massire Sylla da girdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun onay verdiği 21 yaşındaki savunma oyuncusuna Milan da talip. Massire Sylla kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? Dakar'da doğan oyuncu, Norveç'te ikinci ligin en iyi genç oyuncusu seçildikten sonra Belçika'ya transfer olmuştu.

Beşiktaş savunmaya ocakta bir stoper almak istiyor ve listedeki isimlerden biri Belçika'dan çıktı: Union Saint- Gilloise'ın 21 yaşındaki oyuncusu Massire Sylla. Senegalli savunmacının boyu 1,96.

Spor sayfalarına 6 Kasım'da yansıyan habere göre teknik direktör Vincenzo Italiano transfere onay verdi, yönetimin de önümüzdeki günlerde Belçika kulübünün kapısını çalması bekleniyor. Oyuncuyla ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil; İtalya'dan Milan da Sylla'yı izliyor.

MASSİRE SYLLA BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Massire Sylla için Beşiktaş ile Union Saint- Gilloise arasında henüz resmi bir görüşme ya da anlaşma açıklanmadı. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor ve Sylla bu planda adı geçen oyunculardan biri.

İşi kolay değil. Sylla'nın Belçika ekibiyle sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor, yani kulübü oyuncuyu ancak bonservis bedeli karşılığında bırakabilir.

MASSİRE SYLLA KİMDİR?

Massire Sylla, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımında oynayan Senegalli stoper. Gerektiğinde ön liberoya da geçebiliyor. Hava toplarında güçlü; 1,96'lık boyu da bunda büyük pay sahibi.

Futbola Senegal'in tanınmış altyapı okullarından Diambars'ta başladı. Saly'deki akademide 2016'dan 2022'ye kadar yetişti. Bu sezon Union Saint-Gilloise formasıyla 16 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

MASSİRE SYLLA KAÇ YAŞINDA?

Massire Sylla 7 Ocak 2005'te doğdu, 21 yaşında.

MASSİRE SYLLA NERELİ?

Massire Sylla Senegalli. Ülkenin başkenti Dakar'da doğdu.

MASSİRE SYLLA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Massire Sylla, Diambars'tan sonra Mart 2024'te Fransa'ya gidip Pau FC ile anlaştı. Burada daha çok kulübün National 3'te mücadele eden yedek takımında oynadı ve Eylül 2024'te Norveç'in başkenti Oslo'daki Lyn'e geçti.

Lyn'de 33 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı ve Norveç'in ikinci ligi OBOS-ligaen'de en iyi genç oyuncu seçildi. Union Saint-Gilloise, 13 Ocak 2026'da genç stoperle Haziran 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Sylla Belçika'da da Lyn'deki gibi 29 numarayı giyiyor. Bu numarayı annesine armağan olarak seçti.

MASSİRE SYLLA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Massire Sylla'nın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro. Belçika'ya geldiği ocak ayından bu yana oynadığı maçlarla Milan'ın da listesine girdi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Büyükşehir belediye başkanı için AK Parti iddiası! Tarih bile verdi

Bomba iddia! Bir büyükşehir belediye başkanı daha AK Parti yolunda
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı15

Metrelerce yüksekte dehşet anları! Çevredekilerin tepkisi pes dedirtti
Müge Anlı'daki Hamid'in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktı

Hamid'in babası sonunda ortaya çıktı! Herkes aynı şeyi söylüyor

Serkan Balcı, 'Galatasaray inanılmaz bir oyuncu bulmuş' diyerek açıkladı

"Galatasaray inanılmaz bir oyuncu bulmuş" diyerek açıkladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden

Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu18

Amedspor'un kasasından çuvalla para çıkacak! İşte nedeni
Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı22

Velilerin, öğretmen için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Lens'te 9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi

9-1'lik ağır hezimetin faturası kesildi
RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi18

Yönetim bunu nasıl açıklayacak? Ortalığı karıştıran gelişme

İran'da Netanyahu'ya ikizi kadar benzeyen esnafa boykot11

Netanyahu ile olan benzerliği esnafın başını yaktı
Nvidia CEO'sunun Çinli casusla yasak aşkı dünyayı sarstı! 335 milyar dolar bir anda buharlaştı

Ünlü CEO yasak aşk yaşadı, 335 milyar dolar buhar oldu!