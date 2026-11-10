Massire Sylla kimdir? Beşiktaş'ın gündemindeki 1,96'lık Senegalli stoper

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Beşiktaş savunmaya ocakta bir stoper almak istiyor ve listedeki isimlerden biri Belçika'dan çıktı: Union Saint- Gilloise'ın 21 yaşındaki oyuncusu Massire Sylla. Senegalli savunmacının boyu 1,96.

Spor sayfalarına 6 Kasım'da yansıyan habere göre teknik direktör Vincenzo Italiano transfere onay verdi, yönetimin de önümüzdeki günlerde Belçika kulübünün kapısını çalması bekleniyor. Oyuncuyla ilgilenen tek kulüp Beşiktaş değil; İtalya'dan Milan da Sylla'yı izliyor.

MASSİRE SYLLA BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Massire Sylla için Beşiktaş ile Union Saint- Gilloise arasında henüz resmi bir görüşme ya da anlaşma açıklanmadı. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor ve Sylla bu planda adı geçen oyunculardan biri.

İşi kolay değil. Sylla'nın Belçika ekibiyle sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor, yani kulübü oyuncuyu ancak bonservis bedeli karşılığında bırakabilir.

MASSİRE SYLLA KİMDİR?

Massire Sylla, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımında oynayan Senegalli stoper. Gerektiğinde ön liberoya da geçebiliyor. Hava toplarında güçlü; 1,96'lık boyu da bunda büyük pay sahibi.

Futbola Senegal'in tanınmış altyapı okullarından Diambars'ta başladı. Saly'deki akademide 2016'dan 2022'ye kadar yetişti. Bu sezon Union Saint-Gilloise formasıyla 16 maça çıktı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

MASSİRE SYLLA KAÇ YAŞINDA?

Massire Sylla 7 Ocak 2005'te doğdu, 21 yaşında.

MASSİRE SYLLA NERELİ?

Massire Sylla Senegalli. Ülkenin başkenti Dakar'da doğdu.

MASSİRE SYLLA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Massire Sylla, Diambars'tan sonra Mart 2024'te Fransa'ya gidip Pau FC ile anlaştı. Burada daha çok kulübün National 3'te mücadele eden yedek takımında oynadı ve Eylül 2024'te Norveç'in başkenti Oslo'daki Lyn'e geçti.

Lyn'de 33 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı ve Norveç'in ikinci ligi OBOS-ligaen'de en iyi genç oyuncu seçildi. Union Saint-Gilloise, 13 Ocak 2026'da genç stoperle Haziran 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Sylla Belçika'da da Lyn'deki gibi 29 numarayı giyiyor. Bu numarayı annesine armağan olarak seçti.

MASSİRE SYLLA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Massire Sylla'nın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 5 milyon euro. Belçika'ya geldiği ocak ayından bu yana oynadığı maçlarla Milan'ın da listesine girdi.