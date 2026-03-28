Balkan coğrafyasının en köklü ve anlam yüklü ritüellerinden biri olan marteniçka geleneği, baharın gelişini simgeleyen güçlü bir kültürel mirastır. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, yalnızca estetik bir süs değil; aynı zamanda sağlık, bereket ve korunma dileklerinin sembolik bir ifadesidir. Peki, Marteniçka ne zaman çıkarılır? Leylek görmeden marteniçka bilekliği çıkarılır mı? Detaylar haberimizde.

MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?

Geleneksel inanışa göre marteniçka, 1 Mart’tan itibaren takılır ve genellikle Mart ayı sonuna kadar bilekte kalır. Ancak bu süre, doğayla kurulan sembolik ilişkiye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Adete göre marteniçka, ilkbaharın habercisi olarak kabul edilen kırlangıç veya leylek görüldüğünde çıkarılır. Bu durum, doğanın yeniden canlandığını ve baharın artık tamamen geldiğini simgeler. Eğer kişi bu kuşları görme fırsatı bulamazsa, marteniçka Mart ayının sonuna kadar taşınmaya devam eder.

LEYLEK GÖRMEDEN MARTENİÇKA BİLEKLİĞİ ÇIKARILIR MI?

Geleneksel kurallara göre marteniçkanın çıkarılması, kırlangıç ya da leylek görülmesine bağlanmıştır. Bu kuşlar, baharın gelişini müjdeleyen doğal işaretler olarak kabul edilir.

Ancak leylek ya da kırlangıç görülmemesi durumunda da bir alternatif bulunmaktadır. Bu durumda marteniçka, Mart ayının sonuna kadar taşınır ve ay bitiminde çıkarılır. Yani kuşları görmeden çıkarmak geleneksel açıdan önerilmez; fakat pratikte Mart sonu bir sınır olarak kabul edilir.

MARTENİÇKA GELENEĞİ NEDİR?

Marteniçka geleneği, baharın gelişiyle birlikte kutlanan Baba Marta (Marta Nine) günlerine dayanır. Bu özel günler, doğanın uyanışını ve yeni bir yaşam döngüsünün başlangıcını simgeler.

Bulgar kültüründe “Çestita Baba Marta!” ifadesiyle kutlanan bu dönem, en saygın ve en eski geleneklerden biri olarak kabul edilir. Marteniçkalar bu süreçte yalnızca bileklik olarak değil; ağaçlara, evlere ve hayvanlara da takılır. Bu uygulama, yeni tarım yılının bereketli ve verimli geçmesi için yapılan sembolik bir dilektir.

İlk marteniçkalar oldukça sade bir yapıya sahipti. Sadece kırmızı ve beyaz ipliklerden oluşan bu bileklikler, nazardan korunmak amacıyla kullanılırdı. Bazı bölgelerde ise bu ipliklere altın ya da gümüş paralar bağlanarak hastalıklardan korunma amacı güçlendirilirdi.

Zamanla bu gelenek estetik açıdan gelişmiş ve marteniçkalar daha süslü hale gelmiştir. Püsküller, figürler ve özellikle “Pijo ve Penda” adı verilen kırmızı-beyaz kuklalar, marteniçkanın en bilinen sembolleri haline gelmiştir.

Renklerin de özel anlamları vardır:

Beyaz: Uzun ömür ve saflık

Kırmızı: Sağlık, güç ve yaşam enerjisi

Bu yönüyle marteniçka, yalnızca bir aksesuar değil; derin anlamlar taşıyan bir kültürel miras olarak öne çıkar.