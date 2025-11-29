Marsilya Toulouse CANLI nereden izlenir, Marsilya Toulouse maçı hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya–Toulouse karşılaşmasını takip etmek isteyen sporseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Yayının erişim koşulları ve saat bilgisi de yoğun şekilde sorgulanıyor.

MARSİLYA VS TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de Marsilya ile Toulouse'un karşı karşıya geleceği mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 5 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5; Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden izlenebilir. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar aracılığıyla şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

MARSİLYA–TOULOUSE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Marsilya ile Toulouse'un karşı karşıya geleceği lig mücadelesi 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MARSİLYA–TOULOUSE KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Ligue 1 karşılaşması 23:05'te başlayacak.

MARSİLYA–TOULOUSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki bu önemli mücadele, Marsilya'da bulunan Vélodrome Stadyumunda gerçekleştirilecek.