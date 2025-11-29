Haberler

Marsilya Toulouse CANLI nereden izlenir, Marsilya Toulouse maçı hangi kanalda?

Marsilya Toulouse CANLI nereden izlenir, Marsilya Toulouse maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marsilya ile Toulouse, Fransa Ligue 1'de karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbol tutkunları, maçın yayın saati, yayıncı platform bilgisi ve yayının şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor.

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya–Toulouse karşılaşmasını takip etmek isteyen sporseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Yayının erişim koşulları ve saat bilgisi de yoğun şekilde sorgulanıyor.

MARSİLYA VS TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de Marsilya ile Toulouse'un karşı karşıya geleceği mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 5 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5; Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden izlenebilir. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar aracılığıyla şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

Marsilya Toulouse CANLI nereden izlenir, Marsilya Toulouse maçı hangi kanalda?

MARSİLYA–TOULOUSE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Marsilya ile Toulouse'un karşı karşıya geleceği lig mücadelesi 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MARSİLYA–TOULOUSE KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Ligue 1 karşılaşması 23:05'te başlayacak.

MARSİLYA–TOULOUSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki bu önemli mücadele, Marsilya'da bulunan Vélodrome Stadyumunda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye özel geliyor, imkanlar saymakla bitmiyor

Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk daha! Her siteye inşa edilecek
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar

15 cezalı, 3 sakat oyuncusuna rağmen rakibine fark attılar
İş insanına evinin önünde silahlı saldırı

İş insanına evinin önünde silahlı saldırı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.