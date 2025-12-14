Marsilya Monaco maçı CANLI nereden izlenir, Marsilya Monaco maçı hangi kanalda?
Ligue 1'in dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Marsilya sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Marsilya – Monaco maçının yayın saati, yayın kanalı ve ücretsiz izleme seçeneği olup olmadığı merak konusu. Karşılaşma canlı olarak hangi platformdan takip edilebilir?
MARSİLYA – MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya ile Monaco arasındaki karşılaşma, futbolseverlerle Bein Sports 4 ekranlarında buluşacak. Mücadele canlı yayınla izlenebilecek.
BEIN SPORTS 4 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 4 kanalı; Digiturk 80 ve Kablo TV 235 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayın, Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak sunuluyor.
MARSİLYA – MONACO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Marsilya ile Monaco arasındaki Ligue 1 mücadelesi, 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.
MARSİLYA – MONACO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Heyecanla beklenen karşılaşmanın başlama saati 22.45 olarak açıklandı.
MARSİLYA – MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Marsilya ve Monaco'yu karşı karşıya getirecek olan Ligue 1 mücadelesi, Marsilya'da bulunan Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.