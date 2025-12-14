Haberler

Marsilya Monaco maçı CANLI nereden izlenir, Marsilya Monaco maçı hangi kanalda?

Güncelleme:
Fransa Ligue 1'de heyecan Marsilya ile Monaco arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, hangi yayıncı kuruluş tarafından ekrana getirileceği ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki Marsilya – Monaco maçı canlı yayınla nereden izlenebilir, müsabaka hangi kanalda ekranlara gelecek?

Ligue 1'in dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Marsilya sahasında Monaco'yu ağırlıyor. Bu önemli mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Marsilya – Monaco maçının yayın saati, yayın kanalı ve ücretsiz izleme seçeneği olup olmadığı merak konusu. Karşılaşma canlı olarak hangi platformdan takip edilebilir?

MARSİLYA – MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya ile Monaco arasındaki karşılaşma, futbolseverlerle Bein Sports 4 ekranlarında buluşacak. Mücadele canlı yayınla izlenebilecek.

BEIN SPORTS 4 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 4 kanalı; Digiturk 80 ve Kablo TV 235 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayın, Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak sunuluyor.

MARSİLYA – MONACO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Marsilya ile Monaco arasındaki Ligue 1 mücadelesi, 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MARSİLYA – MONACO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen karşılaşmanın başlama saati 22.45 olarak açıklandı.

MARSİLYA – MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Marsilya ve Monaco'yu karşı karşıya getirecek olan Ligue 1 mücadelesi, Marsilya'da bulunan Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
