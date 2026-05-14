Haberler

Marsilya battı mı, Marsilya neden bütün futbolcularını satıyor?

Marsilya battı mı, Marsilya neden bütün futbolcularını satıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa’da mali yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte Marsilya’nın, Ulusal Finansal Denetim Kurulu’na ekonomik sürdürülebilirliğini kanıtlaması gerekiyor. Kulübün 30 Haziran’a kadar mali yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

Fransız futbolunun köklü kulüplerinden Marsilya, büyük mali krizle karşı karşıya kaldı. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan Fransız devinin tüm futbolcularını satış listesine koyduğu öne sürüldü.

TÜM KADRO SATIŞTA

FootMercato’nun haberine göre Marsilya yönetimi, gelir elde edebilmek için tüm futbolcuları satış listesine koydu. Kulübün gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

DÜNYA YILDIZLARI DA LİSTEDE

Marsilya’da Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Igor Paixao, Mason Greenwood ve Leonardo Balerdi gibi dikkat çeken isimlerin de ayrılık ihtimali bulunan oyuncular arasında yer aldığı aktarıldı. Yönetimin tatmin edici teklifler gelmesi halinde yıldız futbolcuları da satabileceği belirtildi.

AVRUPA’DAN MEN RİSKİ

Fransız devinin yaşadığı mali kriz nedeniyle sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Marsilya’nın Avrupa organizasyonlarından men edilme ihtimalinin de bulunduğu öne sürüldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı

Adliyede bir ilginç olay! Boşanma davası açmaya bakın neyle geldi
Hantavirüsten sonra bu kez norovirüs alarmı: Bin 700 yolcu karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra şimdi de bu! Binden fazla yolcu karantinada
Trump'ın Çin zirvesine Elon Musk damga vurdu! Verdiği pozlar gündem oldu

Trump'ın Çin zirvesine damga vurdu
Sokaklara akın ettiler! Festivalde sınırları aşan görüntü

Festivalde sınırları aşan görüntü
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi