Mansur Yavaş SON DAKİKA! Mansur Yavaş hakkında neden soruşturma başlatıldı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izni, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Mansur Yavaş hakkında neden soruşturma başlatıldı? Detaylar...

MANSUR YAVAŞ SON DAKİKA!

Ankara siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş hakkında yeni bir soruşturma süreci başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izni, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı araçların kullanıldığı iddiasına dayanıyor.

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te gerçekleştirilen bir seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildi.

Bakanlık tarafından ilk aşamada eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında soruşturma izni verildiği öğrenildi. Ancak söz konusu araçların seçim çalışmaları kapsamında belediye başkanının bilgisi dışında kullanılamayacağı değerlendirilerek, süreç genişletildi ve Mansur Yavaş hakkında da soruşturma izni verildi.

Yavaş’ın, verilen bu karara karşı Danıştay 1. Dairesi’ne 10 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

AYRI YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR

Öte yandan, daha önce kamuoyuna yansıyan konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmanın bu dosyadan ayrı olarak sürdürüldüğü belirtildi. Bu durum, farklı iddiaların bağımsız süreçler halinde incelendiğini ortaya koyuyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar metninde; ilgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadeleri yer almasına rağmen, herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak sorumluluk atfedilmeye çalışılmıştır.

Seçim dönemlerinde dahi kamu kaynaklarının kullanılmaması yönünde hassasiyet gösterilmiş; Mansur Yavaş, kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almamıştır.

Nitekim bu konunun bir televizyon programında gündeme gelmesi üzerine, herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Ayrıca, belediyeye ait araç, personel ya da herhangi bir kaynağın seçim faaliyetlerinde kullanılması yönünde yazılı veya sözlü bir talimat verilmediği de İçişleri Bakanlığının soruşturma açtığı dosyada açıkça ifade edilmiştir.

Tüm bu açık gerçeklere rağmen, ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir.

Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir.