Manisa'da aile cinayet olayı nedir? Manisa'da eşini ve ailesini öldüren Ömer Coşkun kimdir, yakalandı mı?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sabaha karşı yaşanan dehşet verici olay, bölge halkını ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Boşanma aşamasındaki bir koca, eşi ve eşinin ailesinden dört kişiyi öldürdü. Ömer Coşkun’un kısa sürede yakalanmasıyla ilgili detaylar ve yaşanan korkunç olayın perde arkası merak konusu oldu. Peki, Manisa'da aile cinayet olayı nedir? Manisa'da eşini ve ailesini öldüren Ömer Coşkun kimdir, yakalandı mı?

MANİSA'DA AİLE CİNAYET OLAYI NEDİR?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 31 Mart 2026 sabaha karşı meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki Ömer Coşkun, eşi Sare Coşkun ve eşinin ailesinden 3 kişiyi ateşli silahla öldürdü. Olay kan donduran bir aile cinayeti olarak kayıtlara geçti.

MANİSA'DA AİLE CİNAYET OLAYINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler; boşanma aşamasındaki eş Sare Coşkun, kayınpederi Musa G, kayınvalidesi Fadime G ve kayınbiraderi Y.C.G.

ÖMER COŞKUN YAKALANDI MI?

Evet, Ömer Coşkun olayın ardından kaçtı ancak güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY MANİSA'NIN NERESİNDE YAŞANDI?

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Sahra Arslan
