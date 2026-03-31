Manisa'da aile cinayet olayı nedir? Manisa'da eşini ve ailesini öldüren Ömer Coşkun kimdir, yakalandı mı?

Manisa Turgutlu’da sabaha karşı yaşanan olay, bölgeyi şoke etti. Boşanma aşamasındaki bir şahıs, eşi ve yakın aile bireylerini hedef alarak kanlı bir saldırı gerçekleştirdi. Ömer Coşkun’un yakalanma süreci ve cinayetin detayları, vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Gelişmeler ve olayın ayrıntıları haberimizde…

MANİSA'DA AİLE CİNAYET OLAYI NEDİR?

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 31 Mart 2026 sabaha karşı meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki Ömer Coşkun, eşi Sare Coşkun ve eşinin ailesinden 3 kişiyi ateşli silahla öldürdü. Olay kan donduran bir aile cinayeti olarak kayıtlara geçti.

MANİSA'DA AİLE CİNAYET OLAYINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybet t i. Ölenler; boşanma aşamasındaki eş Sare Coşkun, kayınpederi Musa G, kayınvalidesi Fadime G ve kayınbiraderi Y.C.G.

ÖMER COŞKUN YAKALANDI MI?

Evet, Ömer Coşkun olayın ardından kaçtı ancak güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

OLAY MANİSA'NIN NERESİNDE YAŞANDI?

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi’nde meydana geldi.