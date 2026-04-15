Manisa GDZ elektrik kesintisi! 15-16 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Nisan günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

ALAŞEHİR

15 Nisan 2026 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Gülpınar ve Soğanlı mahallelerinde 08.30 ile 08.59 saatleri arasında kısa süreli, ayrıca aynı bölgelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Girelli Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Badınca ve Evrenli mahallelerinde ise 14.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde Caberfakılı, Ilgın, Işıklar ve Killik mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

KIRKAĞAÇ

15 Nisan 2026 tarihinde Şair Eşref Mahallesi’nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARUHANLI

15 Nisan 2026 tarihinde Hacırahmanlı, İshakçelebi ve Adiloba mahallelerinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SOMA

15 Nisan 2026 tarihinde Pirahmet, Çatalçam, Duğla, Kaplan, Karaçam, Kiraz, Kobaklar, Menteşe, Türkali, Ularca ve Yayladalı mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde aynı mahallelerde yine 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

TURGUTLU

16 Nisan 2026 tarihinde Atatürk Mahallesi’nde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.