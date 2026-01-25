Manisa FK İstanbulspor maçı hangi kanalda, Manisa FK İstanbulspor nereden CANLI izlenir?

Manisa FK ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig mücadelesi futbol gündeminin öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Maçı ekran başından izlemek isteyen taraftarlar, müsabakanın yayıncı kuruluşu, saat bilgisi ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği konusunda bilgi almak istiyor. Manisa FK – İstanbulspor maçı hangi kanalda, canlı yayın seçenekleri neler?

MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de heyecan Manisa FK ile İstanbulspor arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın saati, ekranlara geleceği kanal ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği gibi detayları merak ediyor. Manisa FK – İstanbulspor mücadelesi, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşma, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. TRT Spor; uydu, kablo ve dijital platformlar aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşabiliyor. Maçı televizyondan veya internet üzerinden ücretsiz şekilde takip etmek mümkün.

MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI BEIN SPORTS MAX 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Manisa FK – İstanbulspor karşılaşması, aynı zamanda beIN Sports Max 1 kanalından da canlı yayınlanacak. Bu platform üzerinden maçı izlemek isteyen izleyicilerin aktif bir beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Yayın, uydu ve dijital servisler üzerinden şifreli olarak sunulacak.

MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig kapsamındaki Manisa FK – İstanbulspor karşılaşması, 25 Ocak Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadelede ilk düdük, saat 19.00'da çalacak.

MANİSA FK – İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manisa FK ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması, Manisa'da bulunan Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak.