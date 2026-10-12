Manifest Tralala dinle: Manifest Tralala full, Hd, kliple nereden dinlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manifest’in “Tralala” parçasını dinlemek isteyenler, şarkının tam sürümüne ve klibine erişim yollarını araştırıyor. Dijital müzik platformları ve YouTube üzerinden parçayı dinlemek isteyen müzikseverler, klibin yayınlandığı adresi de merak ediyor. İşte Manifest Tralala dinleme ve klip izleme seçenekleri…

MANİFEST TRALALA DİNLE

Manifest’in “Tralala” şarkısını dinlemek için TIKLAYIN.

MANİFEST'İN İLK İNGİLTERE KONSERİ NE ZAMAN?

Manifest, İngiltere'deki ilk büyük konserini 16 Ekim'de Londra'daki OVO Arena Wembley'de gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Grup, bu performansla İngiltere'deki dinleyicileriyle buluşacak. Konser, Manifest'in yurt dışındaki sahne çalışmaları açısından da yakından takip ediliyor.

MANİFEST TÜRKÇE ŞARKILARLA DÜNYAYA AÇILACAK MI?

Manifest üyelerinden Hilal Yelekçi, grubun yeni çalışmalarında kendine özgü müzikal çizgisini korumaya önem verdiğini anlattı. Rosalía ve Bad Bunny gibi sanatçıların kendi ana dillerinde yaptıkları müziklerle uluslararası başarı elde etmelerine dikkat çeken Yelekçi, farklı ülkelerde insanların Türkçe şarkılar söylemesinin Manifest'in hedefleri arasında olduğunu belirtti.