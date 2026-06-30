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Manifest Sueda Ulucalı kimdir? Berkcan Güven'in sevgilisi Sueda Ulucalı kaç yaşında, nereli?

Manifest Sueda Ulucalı kimdir? Berkcan Güven'in sevgilisi Sueda Ulucalı kaç yaşında, nereli?
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Manifest grubunun dikkat çeken üyelerinden Sueda Uluca, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde rapçi Berkcan Güven (BEGE) ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasına giren genç sanatçı hakkında "Manifest Sueda Uluca kimdir?", "Sueda Uluca kaç yaşında, nereli?" ve "Ne iş yapıyor?" soruları araştırılıyor.

Son günlerde Berkcan Güven ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Manifest üyesi Sueda Uluca, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Genç yaşına rağmen müzik ve dans alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Uluca'nın yaşamı, eğitimi ve kariyer yolculuğu merak konusu olurken, "Sueda Uluca kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Berkcan Güven'in sevgilisi olduğu iddia edilen Sueda Uluca hakkında öne çıkan bilgiler...

SUEDA ULUCA KİMDİR?

Sueda Uluca, genç yaşta müzik ve dans alanındaki başarılarıyla dikkat çeken bir sanatçıdır. 20 yaşındaki Uluca, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra eğitim hayatını Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü'nde sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan Sueda Uluca, dans ve müzik alanındaki çalışmalarıyla adını duyurmuştur.

SUEDA ULUCA KAÇ YAŞINDA?

Sueda Uluca, 20 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem eğitim hayatını sürdürmekte hem de müzik kariyerine aktif olarak devam etmektedir.

SUEDA ULUCA NERELİ?

Sueda Uluca'nın memleketine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle nereli olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştır.

SUEDA ULUCA'NIN KARİYERİ

Sueda Uluca, küçük yaşlardan itibaren dansla ilgilenmeye başlamış ve yaklaşık 10 yıldır dans çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca 3 yıl boyunca dans eğitmenliği yaparak bu alandaki deneyimini profesyonel seviyeye taşımıştır. Türkiye'de ve yurt dışında katıldığı çok sayıda dans yarışmasında dereceler elde eden Uluca, sahne performanslarıyla öne çıkmıştır.

Müzik kariyerinde ise Manifest grubunun üyelerinden biri olarak geniş kitlelere ulaşan Sueda Uluca, sahne performansları ve projeleriyle adından söz ettirmektedir. Eğitim hayatını üniversitede sürdürürken, müzik ve sahne çalışmalarına da aktif olarak devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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