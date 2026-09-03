Manifest dağıldı mı, Manifest bitti mi? sorusuna yanıt arayan hayranlar, grubun çalışmalarının devam edip etmediğini merak ediyor. Manifest’in geleceğine ilişkin ortaya çıkan son gelişmeler yakından takip edilirken, grubun resmi açıklamaları ve üyelerden gelecek yeni mesajlar merak konusu olmaya devam ediyor.

MANİFEST DAĞILDI MI, MANİFEST BİTTİ Mİ?

Manifest'in son konserinde yaşanan duygusal anlar, grubun hayranları arasında “Manifest dağıldı mı?” ve “Manifest bitti mi?” sorularının gündeme gelmesine neden oldu. Konserin final bölümünde grup üyelerinin gözyaşlarına hakim olamaması ve birbirlerine sarılarak sahneden ayrılması, sosyal medyada ayrılık iddialarının kısa sürede yayılmasına yol açtı. Peki, Manifest gerçekten dağıldı mı?

MANİFEST GRUBU DAĞILDI MI?

Manifest'in dağıldığına yönelik şu ana kadar yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Grubun son konserinde yaşanan duygusal görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı şekillerde yorumlanırken, bu anlar Manifest'in müzik kariyerinin sona erdiği yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından İzmir'de sahne alan Manifest'in konserine yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtildi. Konser boyunca yoğun ilgi gören grup, etkinliğin sonunda yaşanan duygusal anlarla da gündeme geldi.

MANİFEST'İN SON KONSERİNDE NE OLDU?

Konserin sona ermesinin ardından Manifest üyelerinin birbirlerine sarılması ve gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti. Üyelerin seyircilere el sallayarak sahneden ayrılması, bazı hayranlar tarafından bir veda görüntüsü olarak değerlendirildi.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından “Manifest dağıldı” iddiaları kısa sürede yayılmaya başladı. Ancak konser sırasında yaşanan duygusal anların grubun kesin olarak dağıldığı anlamına geldiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MANİFEST BİTTİ Mİ?

Manifest'in müzik çalışmalarını sonlandırdığı ya da grubun dağıldığı konusunda şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle yalnızca konserin sonunda yaşanan görüntülere dayanarak grubun dağıldığını söylemek mümkün değil.

Hayranların merak ettiği ayrılık iddialarının netlik kazanması için Manifest üyelerinden veya grubun resmi kanallarından yapılacak açıklamalar bekleniyor. Yeni bir açıklama gelmesi halinde Manifest'in geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin de ortadan kalkması bekleniyor.

MANİFEST'İN GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Son konserin ardından ortaya çıkan görüntüler, Manifest'in geleceğini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle üyelerin sahnedeki vedalaşma anları sosyal medyada geniş yankı bulurken, grubun devam edip etmeyeceği hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Şu an itibarıyla Manifest'in dağıldığını doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Grubun geleceğiyle ilgili gelişmeler, üyelerin açıklamaları ve resmi duyurular doğrultusunda netleşecek.