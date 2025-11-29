Haberler

Mallorca Osasuna CANLI nereden izlenir, Mallorca Osasuna maçı hangi kanalda?

Güncelleme:
Mallorca ile Osasuna, La Liga'da oynanacak karşılaşmada sahne alıyor. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Peki Mallorca – Osasuna maçı canlı olarak nereden izlenebilir?

İspanya La Liga'nın dikkat çeken maçlarından biri olan Mallorca – Osasuna mücadelesi için yayın detayları merak konusu. Maçı izlemek isteyenler, yayının hangi platformda olacağını ve şifresiz erişim imkânı olup olmadığını sorguluyor. Peki Mallorca – Osasuna karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

MALLORCA – OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

29 Kasım 2025'te oynanacak La Liga mücadelesinde Mallorca ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus yayınlarına, Türksat uydusu üzerinden ve çeşitli internet platformları aracılığıyla şifreli olarak erişim sağlanabilmektedir.

S SPORT FREKANS VE PLATFORM SEÇENEKLERİ

S Sport kanalını izlemek isteyenler; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayına ulaşabilir. Kanal aynı zamanda Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli biçimde izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Mallorca ile Osasuna arasında oynanacak mücadele 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

La Liga'nın bu karşılaşması saat 16.00 itibarıyla başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Her iki takımın mücadele edeceği karşılaşma, Palma de Mallorca'da bulunan Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
