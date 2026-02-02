Haberler

Malatya okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Malatya'da 3 Şubat Salı günü okullar tatil mi? MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ konusunda bir açıklama yapıldı mı? Bu soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Malatya'daki durum hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için resmi açıklamaları takip edin.

Malatya'da 3 Şubat Salı günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMUMALATYA

3 ŞUBAT SALI: Malatya genelinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, gündüz en yüksek sıcaklık 4 derece civarında seyredecek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. Sıcaklıklar gece -2, gündüz ise 3 derece seviyelerinde olacak.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kar yağışı ihtimali düşük olsa da yüksek kesimlerde hafif kar geçişleri görülebilir. Sıcaklık 2 ile -3 derece arasında değişecek.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son iş gününde Malatya'da az bulutlu ve soğuk bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 2 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle -4 derecelere kadar düşecek. Gece ise dondurucu soğuk (-2°) etkili olacak.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
