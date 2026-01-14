Malatya okullar tatil mi, 14 ocak Çarşamba Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Malatya'da 14 Ocak Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya'da Hava Çok Bulutlu

Malatya'da çarşamba günü hava genel olarak çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar gün boyunca -10°C ile -2°C arasında seyredecek. Rüzgâr hızları 7–19 km/saat arasında değişecek ve nem oranı %66–76 civarında olacak.

Saatlik Hava Durumu (Çarşamba)

00.00–03.00: Çok bulutlu, sıcaklık -7°C, rüzgâr hızı 8 km/saat

03.00–06.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -10°C, rüzgâr hızı 8 km/saat

06.00–09.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -10°C, rüzgâr hızı 9 km/saat

09.00–12.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -5°C, rüzgâr hızı 8 km/saat

12.00–15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -2°C, rüzgâr hızı 7 km/saat

15.00–18.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -7°C, rüzgâr hızı 8 km/saat

18.00–24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık -10°C, rüzgâr hızı 7 km/saat

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

14 Ocak Çarşamba: Çok bulutlu, gündüz en yüksek -2°C, gece en düşük -10°C

15 Ocak Perşembe: Soğuk, gündüz en yüksek -1°C, gece en düşük -12°C

16 Ocak Cuma: Soğuk, gündüz en yüksek 1°C, gece en düşük -9°C

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, gündüz en yüksek 0°C, gece en düşük -7°C

18 Ocak Pazar: Soğuk, gündüz en yüksek -4°C, gece en düşük -14°C

Malatya'da hafta genelinde soğuk hava etkili olacak. Özellikle perşembe ve pazar günleri sıcaklıklar eksi değerlerde seyredecek, vatandaşların soğuk havaya karşı tedbirli olması gerekiyor.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçelerde kar nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.