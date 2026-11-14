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Malatya elektrik kesintisi! Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?

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Malatya elektrik kesintisi! Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek 14 - 15 Kasım?
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Fırat EDAŞ, Malatya'nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım, onarım ve şebeke yatırım çalışmaları nedeniyle 14 Kasım Cumartesi günü 5 ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.

Kesinti programının açıklanmasının ardından " Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek?" ve "Hangi mahallelerde elektrik kesintisi var?" soruları merak konusu oldu. İşte 14-15 Kasım Malatya elektrik kesintisi ilçe ilçe ve saat saat liste.

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

Fırat EDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre 14 Kasım Cumartesi günü Malatya'da şu ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacak: Battalgazi, Yeşilyurt, Hekimhan, Arapgir, Arguvan.

BATTALGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-12.00: Boran, Çolakoğlu, Kadıçayırı, Şişman, Toygar, Yarımcahan, Toptaş, Orduzu, Karatepe, Karaköy, Hasırcılar, Adagören ve çevresi

09.00-14.00: Hidayet

09.00-13.00: Hacı Abdi

13.00-17.00: İskender

14.00-17.00: Niyazi

YEŞİLYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

14.00-17.00: Koyunoğlu

HEKİMHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

10.00-14.00: Mimar Sinan, Güzelyurt

ARAPGİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-17.00: Göz, Zöhrap

ARGUVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 KASIM

09.00-16.00: Göçeruşağı

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 KASIM

15 Kasım Pazar günü için Malatya'da yapılacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin şu ana kadar bir duyuru yer almıyor. Yeni bir kesinti programı açıklanması halinde liste güncellenecek.

MALATYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Malatya'da planlı kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde sona erecek. Elektrikler, her mahalle için yukarıda belirtilen kesinti saatlerinin bitiminde yeniden verilecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde elektrikler daha erken gelebilir. Çalışmanın uzaması durumunda ise kesinti süresi değişebilir.

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Malatya için planlı elektrik kesintileri, Fırat EDAŞ resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama sayfasından il, ilçe ve mahalle seçilerek öğrenilebiliyor. Elektrik arızalarını bildirmek ve kesintilerle ilgili bilgi almak için ALO 186 Elektrik Arıza Hattı aranabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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