Mahmud Ahmedinejad öldü mü, yaşıyor mu? Ahmedinejad'ın konutuna saldırı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarında Tahran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın konutu da saldırılarda isabet aldı.

AHMEDİNEJAD ÖLDÜ MÜ?

ABD ve İsrail tarafından İran'da başkent Tahran dahil olmak üzere dört şehre hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" ifadelerini kullandı. Saldırıların ardından başkentte birçok noktadan patlama seslerinin yükseldiği ve çeşitli bölgelerde hasar meydana geldiği aktarıldı.

Saldırılar sırasında İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Tahran'daki konutunun da bombardımanda vurulduğu belirtildi. Patlamanın etkisiyle evde büyük çapta hasar oluştuğu, binanın bir bölümünün alev aldığı bilgisi paylaşıldı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre saldırı sonrası bölgede yoğun bir hareketlilik yaşandı.

Ahmedinejad'ın saldırı sırasında evde bulunup bulunmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, akıbetinin bilinmediği bildirildi. Yetkililerden konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi.