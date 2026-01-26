Manchester City – Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir tahmin de Magic Osman'dan geldi. Daha önceki isabetli öngörüleriyle adından söz ettiren Magic Osman, zorlu karşılaşma için yaptığı analizle gündem oldu. Galatasaray'ın sürpriz yapıp yapamayacağı merak edilirken, Magic Osman'ın maç tahmini sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.

MAGİC OSMAN MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI TAHMİNİ NE?

Magic Osman Manchester City Galatasaray maçı tahmini ne sorusu, kritik karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Magic Osman, futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği dev eşleşme öncesi sessizliğini bozdu. Manchester City ve Galatasaray kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, ünlü fenomenin skor tahmini kısa sürede gündem oldu.

Manchester City'nin sahasında oynanacak mücadelede İngiliz ekibinin ağır basacağını düşünen fenomen, maçın 5-1'lik skorla sonuçlanacağını iddia etti.