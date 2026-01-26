Haberler

Magic Osman Manchester City Galatasaray maçı tahmini ne?

Magic Osman Manchester City Galatasaray maçı tahmini ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden Magic Osman, Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadele öncesi maç tahminini paylaştı. Devler Ligi atmosferinde geçmesi beklenen karşılaşma öncesi yapılan bu yorum, Galatasaray taraftarları başta olmak üzere futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Peki Magic Osman Manchester City – Galatasaray maçı için ne dedi, skor tahmini ne?

Manchester City – Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir tahmin de Magic Osman'dan geldi. Daha önceki isabetli öngörüleriyle adından söz ettiren Magic Osman, zorlu karşılaşma için yaptığı analizle gündem oldu. Galatasaray'ın sürpriz yapıp yapamayacağı merak edilirken, Magic Osman'ın maç tahmini sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı.

MAGİC OSMAN MANCHESTER CİTY GALATASARAY MAÇI TAHMİNİ NE?

Magic Osman Manchester City Galatasaray maçı tahmini ne sorusu, kritik karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Magic Osman, futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği dev eşleşme öncesi sessizliğini bozdu. Manchester City ve Galatasaray kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, ünlü fenomenin skor tahmini kısa sürede gündem oldu.

Magic Osman Manchester City Galatasaray maçı tahmini ne?

Manchester City'nin sahasında oynanacak mücadelede İngiliz ekibinin ağır basacağını düşünen fenomen, maçın 5-1'lik skorla sonuçlanacağını iddia etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

Tarihi felaket! Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, ölü sayısı artıyor
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı