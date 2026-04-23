Maçlarda alçılı kol ile oynamak yasak mı, bandaj, alçı, metal koruma maçlarda yasak mı TFF?

Alçılı kolla sahaya çıkmak mümkün mü? Futbol maçlarında yaralı oyuncuların alçı, bandaj veya metal koruyucuyla oynayıp oynamayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki TFF ve FIFA kuralları bu konuda ne diyor, hakem ne zaman itiraz edebilir? İşte maçlarda alçı, bandaj ve metal koruma kullanımına ilişkin tüm detaylar...

MAÇLARDA ALÇILI KOL İLE OYNAMAK YASAK MI? HAKEM KARARI BELİRLEYİCİ

Futbol oyun kurallarının temel prensibi, sahadaki hiçbir oyuncunun ne kendisi ne de rakibi için bir "tehlike" unsuru oluşturmamasıdır. Bu bağlamda, geleneksel anlamda sert ve çıplak bir alçı ile sahaya çıkmak kesinlikle yasaktır. Ancak modern tıbbın sağladığı imkanlar ve hakem onayıyla bazı istisnalar mümkündür:

• Sert Materyal Yasağı: Çıplak alçı, metal veya sert plastik gibi materyallerin doğrudan kullanımı yasaktır.

• Dolgulu Kaplama Zorunluluğu: Eğer oyuncunun kolundaki alçı veya koruyucu aparat; yumuşak, darbe emici köpük veya kalın bandaj katmanlarıyla tamamen sarılmışsa ve rakibe zarar verme riski ortadan kaldırılmışsa hakem izniyle sahada yer alabilir.

• Ekipman Kontrolü: Maç başlamadan önce hakemler ve dördüncü hakem, oyuncunun aparatını bizzat kontrol eder. Sertlik hissedilirse, ek önlem alınana kadar oyuncu sahaya alınmaz.

BANDAJ VE MODERN KORUYUCU APARATLARDA TFF KURALLARI

Günümüzde futbolcular, kırık veya çatlak sonrası kol veya yüz bölgesini korumak için karbon fiber ya da özel polimerden üretilen aparatlar kullanmaktadır. TFF ve IFAB bu konuda şu kriterleri uygular:

• Yüz Maskeleri : Burun veya elmacık kemiği kırıklarında kullanılan maskelerin keskin kenarlı olmaması ve darbe emici yapıda olması şartıyla kullanımına izin verilir.

• Kol Aparatları : Kolu koruyan aparatın dış yüzeyinin yumuşak malzemeyle kaplanmış olması gerekir. Sert bir dış yüzeye sahip aparatlar "tehlikeli oyuncu ekipmanı" sınıfına girer.

• Renk Uyumu: Bandaj veya bantların, üzerinde bulundukları giysi (çorap, şort veya forma kolu) ile aynı renkte olması tercih edilen bir kuraldır.

KULÜPLERİN ŞİKAYET HAKKI VE HUKUKİ SÜREÇ

Bir kulüp, rakip oyuncunun kullandığı koruyucu materyalin rakip sağlığını tehdit ettiğini düşünürse TFF'ye başvuruda bulunabilir. Örneğin, Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'in kolundaki aparat için TFF'ye başvurmaya hazırlanması, bu kuralların ne kadar titizlikle takip edildiğini gösteriyor. Kulüp doktorlarının hazırlayacağı teknik raporlar, IFAB'ın "Emniyetli Ekipman" standartlarına uymuyorsa, federasyon oyuncunun o aparatla oynamasını engelleyebilir veya düzenleme talep edebilir.

SON KARAR KİMİN?

Saha içinde ekipmanın güvenli olup olmadığına dair en üst otorite orta hakemdir. Maç başında onay alan bir ekipman, maç sırasında hasar görür ve tehlikeli hale gelirse hakem oyuncuyu oyun dışına gönderip ekipmanın düzeltilmesini isteyebilir. Özetle; alçı veya koruyucu aparat, bir "kalkan" gibi değil, yumuşak bir "yastık" gibi sarıldığı sürece yeşil sahalarda kendine yer bulabilir.