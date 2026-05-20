M7 metro çalışıyor mu, Mahmutbey Metrosu açık mı?

M7 METRO KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU? MAHMUTBEY METROSU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşların merak ettiği konular arasında “M7 metro çalışıyor mu?” ve “Mahmutbey metrosu açık mı?” soruları yer aldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı’nın bazı bölümlerinde onarım çalışmaları nedeniyle sefer düzenlemesine gidildiği duyuruldu.

M7 METRO HATTINDA ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde bulunan makas bölgesinde yer altı suyu akışında artış meydana geldi. Bu durum nedeniyle ray hattının bir kısmında teknik onarım ihtiyacı oluştuğu belirtildi.

Yetkililer, hattın güvenli şekilde işletilebilmesi için bölgede teknik inceleme ve detaylı tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kalıcı onarım sürecine geçileceği bildirildi.

M7 METRO ÇALIŞIYOR MU?

Yapılan açıklamaya göre M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı tamamen kapatılmadı. Hatta seferler belirli düzenlemelerle devam ediyor. Çağlayan-Mahmutbey arasında seferlerin Nurtepe İstasyonu aktarmalı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Yıldız-Mecidiyeköy arasında metro seferlerinin normal şekilde devam ettiği aktarıldı.

ÜCRETSİZ İETT SEFERLERİ DEVREYE ALINDI

Metro İstanbul, yolcuların mağduriyet yaşamaması için Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT otobüs seferlerinin hizmet verdiğini duyurdu. Özellikle yoğun saatlerde alternatif ulaşım seçeneklerinin kullanılabileceği ifade edildi.

Vatandaşların güncel duyuruları Metro İstanbul’un sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden takip edebileceği belirtildi.

GECE METROSU SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Açıklamada ayrıca çalışma süresi boyunca gece metrosu seferlerinin Çağlayan-Mahmutbey istasyonları arasında gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hattın yeniden tam kapasiteyle hizmet vermesi bekleniyor.