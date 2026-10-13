Haberler

M5 metro hattında ne oldu? M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı neden kapatıldı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
M5 metro hattında ne oldu? M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı neden kapatıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

M5 metro hattında ne oldu? M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı neden kapatıldı? İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda meydana gelen olayın ardından metro seferlerinde aksama yaşandı. Kablolarda meydana gelen patlama sonrası istasyona duman yayılırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda yaşanan patlama ve ardından oluşan duman gündeme geldi. Olay nedeniyle seferler durdurulurken Metro İstanbul, hat üzerindeki sefer düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Peki, M5 metro hattında ne oldu? M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı neden kapatıldı? Detaylar...

M5 METRO HATTINDA NE OLDU?

İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle metro seferleri durduruldu.

M5 ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METRO HATTI NEDEN KAPATILDI?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda meydana gelen patlama ve ardından istasyona yayılan duman nedeniyle seferlere ara verildi. Olayın ardından istasyondaki yolcular tahliye edilirken bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

METRO İSTANBUL'DAN SEFERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada olay, patlama olarak değil, teknik arıza olarak nitelendirildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 243 sitede yayınlandı.
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
Sigara satışında yeni dönem başlıyor! QR kodla yaş kontrolü yapılacak

Sigara satışında tüm kurallar sil baştan! QR kodlu yeni dönem başlıyor
Ormanda kaybolan kişi, termal kamera ile yeri saptanarak kurtarıldı

Ormanda kayboldu, böyle bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dubai’de idam cezasıyla karşı karşıya kalan fenomenin ailesi endişeli: Duruşma ertelendi, telefon görüşmeleri kısıtlandı

Dubai'de idamla yargılanan ünlü fenomenin ailesi isyan etti
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Kahramanmaraş'ta iki kardeşin silahlı saldırısında 2 yaralı

İki kardeş sokak ortasında dehşet saçtı! Kurşun yağdırdılar
Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Boşandılar ama bağları kopmadı! Yasemin Ergene’den eski eş açıklaması

Uçaktaki görevlilere saldırdığı için gözaltına alınan Selma Blair'in avukatı: İlaçlarını almamış

Kabin görevlisini ısırıp, uçağı birbirine katmıştı! Serbest bırakıldı
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı!