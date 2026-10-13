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M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda yaşanan patlama ve ardından oluşan duman gündeme geldi. Olay nedeniyle seferler durdurulurken Metro İstanbul, hat üzerindeki sefer düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Peki, M5 metro hattında ne oldu? M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı neden kapatıldı? Detaylar...

M5 METRO HATTINDA NE OLDU?

İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayılırken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle metro seferleri durduruldu.

M5 ÜSKÜDAR-SULTANBEYLİ METRO HATTI NEDEN KAPATILDI?

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda meydana gelen patlama ve ardından istasyona yayılan duman nedeniyle seferlere ara verildi. Olayın ardından istasyondaki yolcular tahliye edilirken bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

METRO İSTANBUL'DAN SEFERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada olay, patlama olarak değil, teknik arıza olarak nitelendirildi.