M2 Taksim SON DAKİKA! M2 Taksim metro kapalı mı, neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

İstanbul’da toplu ulaşımın en yoğun kullanılan hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim istasyonu, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla geçici olarak işletmeye kapatıldı. Söz konusu karar yalnızca metro istasyonunu değil, aynı zamanda Taksim-Kabataş F1 Füniküler Hattı’nı da kapsadı. Peki, M2 (Yenikapı-Hacıosman) Taksim durağı neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Detaylar...

M2 (YENİKAPI-HACIOSMAN) TAKSİM DURAĞI NEDEN KAPATILDI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”

Bu açıklama doğrultusunda metro seferleri kesintiye uğramadan devam ederken, Taksim istasyonu yolcu iniş-binişine kapatıldı. Yani trenler istasyonda durmadan geçiş yapmaya devam ediyor.

M2 TAKSİM İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim istasyonunun yeniden ne zaman hizmete açılacağına ilişkin net bir tarih İstanbul Valiliği veya ilgili ulaşım otoriteleri tarafından henüz açıklanmış değil. Yapılan resmi duyuruda istasyonun “ikinci bir duyuruya kadar kapalı” olacağı vurgulanıyor.