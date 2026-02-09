M.Ö 10.000 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? M.Ö 10.000 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan M.Ö 10.000 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. M.Ö 10.000 filmini izleyecek olanların merak ettiği M.Ö 10.000 konusu nedir, M.Ö 10.000 oyuncuları kimler ve M.Ö 10.000 özeti gibi konuları inceliyoruz.

M.Ö 10.000 FİLMİ KONUSU NEDİR?

M.Ö 10.000, insanlığın henüz medeniyetle tanışmadığı, doğanın ve hayatta kalma içgüdüsünün hüküm sürdüğü bir dönemde geçer. Barışçıl bir yaşam süren küçük bir avcı kabilesi, gizemli ve acımasız bir savaşçı grubunun saldırısına uğrar. Bu saldırı sırasında köy yağmalanır ve kabile halkının en güzel kızı olan Evolet kaçırılır.

Köyün genç avcılarından D'Leh, sevdiği kadını ve esir alınan insanları kurtarmak için tehlikelerle dolu uzun bir yolculuğa çıkar. Bu zorlu yolculukta D'Leh ve arkadaşları; devasa mamutlar, sivri dişli kaplanlar ve ilkel ama son derece vahşi topluluklarla karşı karşıya kalır. Avcılar, insanları köleleştiren ve kendisini tanrı ilan eden gizemli bir figürün yönettiği acımasız düzene karşı mücadele ederken, cesaretin ve fedakârlığın sınırlarını zorlar.

Film, aşk, özgürlük ve hayatta kalma temalarını tarih öncesi bir atmosferde epik bir anlatımla izleyiciye sunar.

M.Ö 10.000 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncu kadrosu, fiziksel performansın ve görsel anlatımın ön planda olduğu karakterlerden oluşur. Başlıca oyuncular şunlardır:

• Steven Strait – D'Leh

• Camilla Belle – Evolet

• Cliff Curtis – Tic'Tic

• Joel Virgel – Nakudu

• Affif Ben Badra – Avcı liderlerinden biri

Oyuncular, diyalogdan çok beden dili ve duygusal tepkilerle hikâyeyi taşıyarak filmin ilkel atmosferine katkı sağlar.

M.Ö 10.000 FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

M.Ö 10.000, ünlü yönetmen Roland Emmerich tarafından çekilmiş ve 2008 yılında vizyona girmiştir. Film, tarih öncesi dünyanın görkemini yansıtabilmek amacıyla farklı ülkelerde ve geniş doğal platolarda çekilmiştir. Yoğun görsel efektler ve büyük ölçekli setler kullanılarak ilkel çağların epik havası sinemaya taşınmıştır.

Filmin dünya prömiyeri 10 Şubat 2008 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilmiştir. Gösterime girdiği dönemde özellikle görsel efektleri, devasa yaratıkları ve aksiyon sahneleriyle dikkat çekmiştir.

M.Ö 10.000 FİLMİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

M.Ö 10.000, tarihsel doğruluktan çok görsel şölen ve macera duygusunu ön plana alan bir yapım olarak öne çıkar. İlkel dünyada geçen destansı bir kurtarma hikâyesi izlemek isteyenler için aksiyon, dram ve fantastik öğeleri bir arada sunan dikkat çekici bir filmdir.