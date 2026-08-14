Lukaku imza töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak, Romelu Lukaku hangi kanalda yayınlanıyor?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Lukaku imza töreni hangi kanalda yayınlanıyor? sorusu da yanıt buldu. Romelu Lukaku’nun Fenerbahçe’ye imza atacağı törenin A Spor, beIN Sports Haber, FB TV, HT Spor ve Tivibu Spor ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

14 AĞUSTOS 2026 İMZA TÖRENİ - ROMELU LUKAKU HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku için düzenlenecek imza töreni futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Romelu Lukaku imza töreni 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 11.30'da başlayacak. Belçikalı yıldızın sarı-lacivertli formayı ilk kez giyeceği imza töreninin hangi kanallardan canlı yayınlanacağı da merak konusu oldu.

ROMELU LUKAKU İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku için gerçekleştirilecek imza töreni, 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 11.30'da başlayacak. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen törende Lukaku'nun Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması ve basın mensuplarının karşısına çıkması bekleniyor.

ROMELU LUKAKU İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'ye imza atacağı tören futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Lukaku imza töreni A Spor, beIN Sports Haber, FB TV, HT Spor ve Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.

LUKAKU İMZA TÖRENİ CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Fenerbahçe taraftarları, 14 Ağustos Cuma günü saat 11.30'da başlayacak imza törenini belirtilen spor kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Özellikle yeni transferin açıklamalarını ve Fenerbahçe formasıyla vereceği ilk görüntüleri takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanalların canlı yayın seçeneklerinden törene ulaşabilecek.

Romelu Lukaku İmza Töreni

14 Ağustos 2026 Cuma

Başlangıç saat: 11.30

Yayınlanacak kanallar: A Spor, beIN Sports Haber, FB TV, HT Spor, Tivibu Spor

ROMELU LUKAKU FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, kariyerindeki önemli durakların ardından sarı-lacivertli formayla yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Tecrübeli golcünün imza töreninde yapacağı açıklamalar ve Fenerbahçe'ye transfer süreci futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.