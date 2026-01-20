Lukaku Beşiktaş'a mı geliyor?

Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında yer alsa da sakatlık süreci nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Romelu Lukaku için Beşiktaş yönetiminin ciddi bir operasyon yürüttüğü öğrenildi. Belçikalı santrforun Türkiye hakları ve transfer stratejisi üzerine yapılan görüşmelerde yeni bir boyuta geçilirken, futbolseverler "Lukaku Beşiktaş'a imza atacak mı?" sorusunun yanıtına kilitlendi. İşte dev transfer pazarlığındaki son durum, oyuncunun menajerinden gelen ilk açıklamalar ve Beşiktaş'ın bu hamlesinin perde arkası...

BEŞİKTAŞ VE EVERTON DEVREDE

İtalya basınından Il Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku için Suudi Arabistan kulüplerinin ardından Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiğini belirtti. Haberde, iki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili harekete geçerek Belçikalı yıldızla ilgilenen Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını kulüplere iletti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maça çıkan Lukaku, 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.