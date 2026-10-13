Lu Dort kimdir, Galatasaray eşofmanı giyen basketçi kim?

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Galatasaray eşofmanı giyen bir NBA oyuncusunun görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kısa sürede viral olan paylaşımların ardından gözler, sert savunmasıyla tanınan Kanadalı basketbolcu Lu Dort'a çevrildi. Lu Dort kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray eşofmanıyla görülen basketçinin hikâyesi ve merak edilen detaylar haberimizin devamında...

LU DORT KİMDİR?

Lu Dort, NBA'de forma giyen 27 yaşındaki Kanadalı bir basketbolcudur. Profesyonel kariyerinin büyük bölümünü Oklahoma City Thunder'da geçiren Dort, 2025 yılında takımıyla birlikte NBA şampiyonluğuna ulaştı. Yaz transfer döneminde Atlanta Hawks'a takas edilen başarılı oyuncu, kariyerine yeni takımında devam ediyor.

GALATASARAY EŞOFMANI GİYEN BASKETÇİ KİM?

Galatasaray eşofmanıyla görüntülenen NBA oyuncusu, Atlanta Hawks'ın yeni transferi Lu Dort oldu. Kanadalı basketbolcu, eski takımı Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan hazırlık karşılaşmasına retro tasarımlı bir Galatasaray eşofman üstüyle geldi. Dort'un bu tercihi, maçın en çok konuşulan ayrıntılarından biri haline geldi.

NBA YILDIZININ SARI-KIRMIZI TERCİHİ GÜNDEM OLDU

Lu Dort'un Galatasaray kıyafetiyle salona geldiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar, NBA şampiyonu bir oyuncunun Galatasaray eşofmanı tercih etmesini büyük bir ilgiyle karşıladı. Paylaşımların ardından Dort'un neden bu kıyafeti seçtiği de merak edilmeye başlandı.

LU DORT'UN GALATASARAY İLE BAĞLANTISI VAR MI?

Kanadalı basketbolcunun Galatasaray eşofmanı giymesi taraftarlar arasında çeşitli yorumlara neden olsa da Dort'un kulüple herhangi bir bağlantısı bulunup bulunmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Oyuncunun kıyafet tercihinin ardındaki neden de henüz netlik kazanmadı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI SÜRE ALMADI

Atlanta Hawks ile Oklahoma City Thunder arasında oynanan hazırlık maçını Hawks, 113-110'luk skorla kazandı. Karşılaşmada parkeye çıkmayan Lu Dort, maçın ardından eski takım arkadaşları ve antrenörleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

ŞAMPİYONLUĞUN ARDINDAN ATLANTA HAWKS'A TAKAS EDİLDİ

Oklahoma City Thunder formasıyla uzun yıllar boyunca mücadele eden Lu Dort, 2025 yılında yaşadığı NBA şampiyonluğuyla kariyerinin zirvesine ulaştı. Şampiyonluğun ardından yaz transfer döneminde Atlanta Hawks'a takas edilen 27 yaşındaki oyuncu, yeni takımında kariyerine yeni bir sayfa açtı. Eski takımına karşı oynanan ilk hazırlık maçında giydiği Galatasaray eşofmanı ise Dort'u bu kez Türkiye'de de gündemin merkezine taşıdı.