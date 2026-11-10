Löşa kim, Löşa Batrakov mu?

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Löşa, Galatasaray'ın Rus orta sahası Aleksey Batrakov'un takma adı. Rusçada "Aleksey" isminin kısaltılmış ve samimi kullanımı olan "Lyoşa", Türkçede "Löşa" olarak telaffuz ediliyor. Batrakov'a yakın çevresi ve taraftarları tarafından bu isimle hitap ediliyor. İşte Löşa ismine ve Aleksey Batrakov'a ilişkin merak edilenler.

LÖŞA KİM?

Löşa, Galatasaray'da forma giyen Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un takma adı. Rusçada "Aleksey" isminin günlük hayatta kullanılan samimi hali olan "Lyoşa", Türkçede "Löşa" şeklinde söyleniyor. Bu isim, Rusya'da Aleksey adını taşıyan kişiler için yakın arkadaşlar ve aile arasında yaygın olarak kullanılıyor.

LÖŞA BATRAKOV MU?

Evet, Löşa Aleksey Batrakov'un takma adı. Rus futbolcunun Galatasaray'daki performansıyla birlikte bu isim, sarı kırmızılı taraftarlar arasında da kullanılmaya başlandı. Sosyal medyada Batrakov'la ilgili paylaşımlarda "Löşa" ismine sıkça rastlanıyor.

LÖŞA NE DEMEK?

Löşa, Rusçadaki "Aleksey" isminin kısaltılmış ve sevgi ifade eden hali. Rus dilinde isimlerin kısaltılmış biçimleri, samimiyet ve yakınlık göstermek amacıyla sıkça kullanılıyor. Örneğin "Aleksandr" ismi için "Saşa", "Dmitriy" ismi için "Dima", "Aleksey" ismi için ise "Lyoşa" kullanılıyor.

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, 8 Mart 2005'te Rusya'da doğdu. Futbola Lokomotiv Moskova altyapısında başlayan Batrakov, bu kulübün A takımında forma giyerek adını duyurdu. Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcu, sol ayağı, pas yeteneği ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor. Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen Batrakov, kariyerini Galatasaray'da sürdürüyor.

BATRAKOV KAÇ YAŞINDA?

8 Mart 2005 doğumlu olan Aleksey Batrakov, 21 yaşında.

BATRAKOV SÜPER LİG'DE KAÇ GOL ATTI?

Aleksey Batrakov, Galatasaray Amedspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye yükseltti.