LoL dereceli ne zaman sıfırlanıyor, LoL yeni sezon ne zaman?

Sihirdarların büyük bir heyecanla beklediği LoL yeni sezon ne zaman başlayacak ve 2. Mevsim ne zaman final yapacak? 2026 yılı için belirlenen takvime göre, 29 Nisan itibarıyla kapılarını açan ikinci dereceli mevsimin Ağustos ayının sonlarına kadar sürmesi planlanıyor. Riot Games'in güncel yama takvimiyle paralel ilerleyen bu süreçte, "Demacia" temalı ilk sezonun ardından vadide hangi yeniliklerin bizi beklediği ve derecelerin sıfırlanacağı tam saat bilgisi oyuncular tarafından mercek altına alındı.

LOL DERECELİ NE ZAMAN SIFIRLANIYOR? (2026 MEVSİM 1 SONU)

League of Legends 2026 Sezonu'nun ilk dereceli mevsimi (Split 1), yerel sunucu saatine göre 28 Nisan 2026 saat 23:59 itibarıyla resmi olarak sona ermiştir. Bu tarihten itibaren mevcut dereceler sıfırlanmış ve oyuncuların kazandığı mevsimlik ödüller (Dereceli kostümü, simgeler vb.) hesaplara tanımlanmaya başlanmıştır. Sıfırlama işlemiyle birlikte tüm oyuncular için yeni bir tırmanış dönemi kapılarını açmıştır.

LOL YENİ SEZON (2. MEVSİM) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılının ikinci dereceli mevsimi (Split 2), 29 Nisan 2026 günü öğlen saat 12:00 civarında başlamıştır. Oyuncular, 26.9 Yaması ile birlikte vadiye iniş yaparak yeni yerleştirme maçlarını (placements) oynamaya başlayabilirler.

Önemli Hatırlatma: Riot Games'in güncel takvimine göre 2026 yılındaki mevsim geçişleri şu şekilde öngörülmektedir:

• 1. Mevsim: 8 Ocak 2026 – 28 Nisan 2026

• 2. Mevsim: 29 Nisan 2026 – Ağustos Sonu (Tahmini)

• 3. Mevsim: Ağustos Sonu – Ocak 2027 başı

DERECE SIFIRLAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dereceler her mevsim başında "yumuşak sıfırlama" (soft reset) işlemine tabi tutulur. Bu, bir önceki mevsimi bitirdiğiniz aşamanın, yeni yerleştirme maçlarınızdaki başlangıç noktanızı etkileyeceği anlamına gelir.

• Yerleştirme Maçları: Her yeni mevsim başında oynayacağınız ilk 5 maç, yerleşeceğiniz kümeyi belirlemede kritik rol oynar.

• Mevsim Ödülleri: 1. Mevsim sonunda kazandığınız ödüller, 26.9 yama döngüsü içerisinde kademeli olarak gönderilecektir.

• Sıfırlanma Saati: Sıfırlanma ve başlangıç saatleri her bölgenin kendi yerel saatine göre düzenlenmektedir. Türkiye sunucusu için yukarıda belirtilen saatler geçerlidir.