Liverpool teknik direktörü değişti mi, Arne Slot kovuldu mu, yeni Liverpool teknik direktörü kim?

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Liverpool, geçtiğimiz sezonun sonunda Arne Slot ile yollarını ayırdı. İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü, Bournemouth'ta gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken İspanyol çalıştırıcı Andoni Iraola oldu. İşte Liverpool'un teknik direktör değişikliğine dair ayrıntılar.

LIVERPOOL TEKNİK DİREKTÖRÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet, Liverpool'un teknik direktörü değişti. İngiliz ekibi, 30 Mayıs 2026'da Arne Slot ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ARNE SLOT KOVULDU MU?

Evet, Arne Slot Liverpool'daki görevinden alındı. Liverpool, Slot'un görevinin "derhal geçerli olmak üzere" sona erdiğini duyurdu. 2024-25 sezonunda Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Hollandalı teknik adam, ikinci sezonunda beklentilerin altında kaldı. Liverpool, 2025-26 sezonunu şampiyon Arsenal'in 25 puan gerisinde, 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Slot, Liverpool'da çıktığı 113 maçta 66 galibiyet aldı ve maç başına 1,91 puan ortalaması yakaladı.

YENİ LIVERPOOL TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola. İspanyol teknik adam, Slot'un ayrılığının ardından İngiliz ekibinin başına getirildi. Iraola, daha önce Bournemouth'u çalıştırmış ve takımını Avrupa Ligi'ne taşımıştı.

ANDONİ IRAOLA KİMDİR?

Andoni Iraola, İspanyol eski futbolcu ve teknik direktör. Futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçiren Iraola, teknik direktörlük kariyerinde Rayo Vallecano ve Bournemouth'u çalıştırdı. Premier Lig'de Bournemouth ile gösterdiği başarılı performansın ardından Liverpool'un teknik direktörlüğüne getirildi.

LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Iraola yönetimindeki Liverpool, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçın tamamını kazandı ve 9 puanla üst sıralarda yer alıyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.