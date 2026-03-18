Liverpool Galatasaray maçında neden Galatasaray taraftarı yok, Galatasaray neden taraftar yasağı cezası aldı? Liverpool Galatasaray maçı seyircisiz mi

Galatasaray taraftarının Liverpool FC deplasmanında tribünde olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. "Liverpool Galatasaray maçında neden Galatasaray taraftarı yok?" sorusu gündemdeyken, sarı-kırmızılı kulübün daha önce aldığı deplasman taraftarı cezası yeniden tartışılmaya başlandı. Peki Galatasaray neden taraftar yasağı aldı ve bu karar Liverpool deplasmanını nasıl etkiledi?

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip etmek mümkün. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da izlenebiliyor.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, saat 23:00'te başlayacak. Taraftarlar bu saatten itibaren kanallardan veya online platformlardan canlı izleyebilecek.

LIVERPOOL GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Liverpool'un evi Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇINDA NEDEN GALATASARAY TARAFTARI YOK?

Galatasaray'ın Liverpool deplasmanındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, seyirci yasağıyla ilgili başvurular sonuçlandı. CAS, sarı-kırmızılı kulübün yasağın durdurulması talebini reddetti. Bu nedenle maç Liverpool'da seyircisiz oynanacak.