Liverpool Galatasaray maçı muhtemel 11'leri ve maç kadrosu!

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Liverpool – Galatasaray maçında kimler sahada olacak? Maç öncesi iki takımın muhtemel 11'leri ve resmi maç kadrosu belli oldu. Taraftarlar ve futbolseverler, karşılaşmanın yıldız isimlerini mercek altına alıyor.

GALATASARAY'DA LIVERPOOL ÖNCESİ İLK 11 ŞEKİLLENDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda avantajını sürdürmeye çalışacak. Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

TEK ZORUNLU DEĞİŞİKLİK SAVUNMADA

Galatasaray'da ilk maç kadrosundan yalnızca bir zorunlu değişiklik yapılması bekleniyor. Sarı kart cezalısı Davinson Sanchez'in yokluğunda savunma hattında düzenlemeye gidilecek. Bu hamleyle savunma dengesinin korunması hedefleniyor.

SACHA BOEY SAĞ BEKTE GÖREV ALACAK

Kaleyi Uğurcan Çakır'ın koruması beklenirken, sağ bekte Sacha Boey forma giyecek. Sol bekte ise Ismail Jakobs'un görev alması planlanıyor. Bu dizilişle Galatasaray'ın kanat savunması güçlendirilmiş olacak.

LEMINA STOPERDE OYNAYACAK

Davinson Sanchez'in yokluğunda savunmanın ortasında Abdülkerim Bardakcı'ya Mario Lemina eşlik edecek. Bu tercih, orta sahada farklı bir planın uygulanacağını da işaret ediyor.

SINGO ORTA SAHAYA KAYIYOR

Genellikle savunmada görev alan Wilfried Singo, Lucas Torreira'nın yanında orta sahada sahaya çıkacak. Singo'nun bu görevi daha önce Juventus maçında, Beşiktaş derbisinde ve Liverpool ile oynanan ilk karşılaşmanın son bölümünde de test edilmişti. Torreira ve Singo'nun önünde ise Gabriel Sara görev yapacak.

HÜCUMDA OSIMHEN ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray'ın hücum hattında sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, sol kanatta Noa Lang ve forvette Victor Osimhen görev alacak. Bu diziliş, hücum çeşitliliği ve gol şansını artırmayı amaçlıyor.

Muhtemel 11: Uğurcan, Lemina, Abdülkerim,Sacha Boey,Ismail Jakobs,Wilfried Singo, Lucas Torreira, Barış, Lang, Gabriel Sara, Osimhen,