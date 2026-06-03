Son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olan Livanur Aydın, özellikle oyuncu Ali Öner ile yaşadığı ilişki ve sonrasında gündeme gelen ayrılık haberiyle merak konusu oldu. Eğitim alanındaki kariyeriyle tanınan Aydın, özel yaşamını kamuoyundan uzak sürdürmeyi tercih eden isimler arasında yer alıyor. Peki, Livanur Aydın kimdir, ne iş yapıyor? Ali Öner’in eski nişanlısı Livanur Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

LİVANUR AYDIN KİMDİR?

Livanur Aydın, eğitim sektöründe görev yapan ve kariyerini okul öncesi öğretmeni olarak sürdüren bir isimdir. Çocukların gelişim süreçlerine yönelik çalışmalarıyla tanınan Aydın, mesleki hayatını eğitim alanında devam ettirmektedir.

Kamuoyunda geniş kitleler tarafından tanınması ise oyuncu Ali Öner ile gerçekleştirdiği nişan sonrasında olmuştur. Buna rağmen özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Livanur Aydın, kamuoyuna yansıyan sınırlı bilgilerle gündeme gelmektedir.

Mütevazı yaşam tarzıyla dikkat çeken Aydın, eğitim alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan isimler arasında gösterilmektedir.

LİVANUR AYDIN NE İŞ YAPIYOR?

Livanur Aydın'ın mesleki kariyeri eğitim sektörü üzerine şekillenmiştir. Kendisi okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

LİVANUR AYDIN NERELİ?

Livanur Aydın'ın Erzurum'un Oltu ilçesi kökenli olduğu bilinmektedir.

LİVANUR AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Livanur Aydın'ın yaşıyla ilgili kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

LİVANUR AYDIN NİŞANLISI KİM?

Livanur Aydın, geniş kitleler tarafından oyuncu Ali Öner ile olan ilişkisi sayesinde tanınmıştır. Ali Öner ve Livanur Aydın, 2025 yılının yaz aylarında aile arasında gerçekleştirilen bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk resmi adımı atmıştı. Çift, sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozlarıyla dikkat çekmiş ve takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Ancak evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulurken, çiftin ani bir kararla yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Livanur Aydın ile Ali Öner'in ilişkileri sona ermiştir.