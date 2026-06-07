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Lityum, Sodyum, Potasyum, Rubidyum, Sezyum, Fransiyum elementleri için hangi bilgi doğrudur?

Lityum, Sodyum, Potasyum, Rubidyum, Sezyum, Fransiyum elementleri için hangi bilgi doğrudur?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yer alan sorular, izleyicilerin ilgisini her zamanki gibi çekmeye devam ediyor. Sorulara verilen yanıtları hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler büyük bir heyecanla takip ediyor. Lityum, Sodyum, Potasyum, Rubidyum, Sezyum, Fransiyum elementleri için hangi bilgi doğrudur?

Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ederken bir yandan da doğru cevabı kendi bilgi birikimleriyle tahmin etmeye çalışıyor. Bu da yarışmayı pasif bir seyir deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor. Peki, Lityum, Sodyum, Potasyum, Rubidyum, Sezyum, Fransiyum elementleri için hangi bilgi doğrudur?

LİTYUM, SODYUM, POTASYUM, RUBİDYUM, SEZYUM, FRANSİYUM ELEMENTLERİ İÇİN HANGİ BİLGİ DOĞRUDUR?

A: Thrash metallerdir

B: Death metallerdir

C: Heavy metallerdir

D: Alkali metallerdir

Cevap : Alkali metallerdir

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ? kazanıyor.

• 7. soru olan 50.000 ?'lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor.

• 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödülü bekliyor!

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu formatla hem strateji hem de bilgi bir arada öne çıkıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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