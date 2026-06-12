Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl merkezi sınav olarak uygulanmaktadır. 2025 yılında gerçekleştirilecek Lgs, 15 Haziran tarihinde yapılacak olup iki oturum şeklinde planlanmıştır. Sınava ilişkin tüm saat bilgileri ve uygulama detayları MEB tarafından duyurulmuştur. Peki, Lgs'de kapılar kaçta kapanıyor? LGS'ye en geç saat kaçta girilir? Detayalr..

LGS'DE KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

LGS’de sınav salonlarına girişler, oturum başlangıç saatinden önce tamamlanmaktadır. Öğrencilerin sınav güvenliği ve düzeni gereği, kapılar sınavın başlamasına kısa bir süre kala kapatılmaktadır.

Bu kapsamda öğrencilerin, 09:30’da başlayacak birinci oturumdan önce okulda hazır bulunmaları ve giriş işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir. Sınav başladıktan sonra salona girişe izin verilmemektedir. Bu nedenle adayların sınav merkezine erken gitmeleri önem taşımaktadır.

LGS KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

LGS 2025 sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecektir ve her oturumun başlangıç ve bitiş saatleri MEB tarafından net olarak belirlenmiştir.

Birinci Oturum (Sözel Alan)

Başlama saati: 09:30

Süre: 75 dakika

Bitiş saati: 10:45

Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yer almaktadır.

İkinci Oturum (Sayısal Alan)

Başlama saati: 11:30

Süre: 80 dakika

Bitiş saati: 12:50

İkinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulmaktadır. Bu oturum, sayısal becerileri ölçmeye yönelik olarak uygulanmaktadır.