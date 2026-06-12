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LGS'de kapılar kaçta kapanıyor? LGS'ye en geç saat kaçta girilir?

LGS'de kapılar kaçta kapanıyor? LGS'ye en geç saat kaçta girilir?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 Haziran tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. Sözel ve sayısal bölümlerden oluşan sınavın saatleri, süreleri ve giriş kuralları öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilmektedir. Peki, LGS'de kapılar kaçta kapanıyor? LGS'ye en geç saat kaçta girilir? Detaylar haberimizde.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl merkezi sınav olarak uygulanmaktadır. 2025 yılında gerçekleştirilecek Lgs, 15 Haziran tarihinde yapılacak olup iki oturum şeklinde planlanmıştır. Sınava ilişkin tüm saat bilgileri ve uygulama detayları MEB tarafından duyurulmuştur. Peki,  Lgs'de kapılar kaçta kapanıyor? LGS'ye en geç saat kaçta girilir? Detayalr..

LGS'DE KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

LGS’de sınav salonlarına girişler, oturum başlangıç saatinden önce tamamlanmaktadır. Öğrencilerin sınav güvenliği ve düzeni gereği, kapılar sınavın başlamasına kısa bir süre kala kapatılmaktadır.

Bu kapsamda öğrencilerin, 09:30’da başlayacak birinci oturumdan önce okulda hazır bulunmaları ve giriş işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekmektedir. Sınav başladıktan sonra salona girişe izin verilmemektedir. Bu nedenle adayların sınav merkezine erken gitmeleri önem taşımaktadır.

LGS KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

LGS 2025 sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecektir ve her oturumun başlangıç ve bitiş saatleri MEB tarafından net olarak belirlenmiştir.

Birinci Oturum (Sözel Alan)

Başlama saati: 09:30

Süre: 75 dakika

Bitiş saati: 10:45

Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yer almaktadır.

İkinci Oturum (Sayısal Alan)

Başlama saati: 11:30

Süre: 80 dakika

Bitiş saati: 12:50

İkinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulmaktadır. Bu oturum, sayısal becerileri ölçmeye yönelik olarak uygulanmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHayati Dere:

lgs saatleri belirlenmiş ve açık şekilde yayınlanmış olmasına rağmen öğrencilerin ekonomik yükü azalmıyor maalesef.

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Haber YorumlarıHasan Serkan Arslan:

aaa bu sınav işinin arkasında dershane ve kurs şirketlerinin çıkarı var mı acaba çünkü her yıl aynı saatler aynı şartlar ama özel kurslara akın akın gidiyo insanlar

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Haber YorumlarıMeltem Aksoy:

ben bu lgs işini çok önemsiyorum da şimdi bu kapı kapatma saati tam nedir ya bir de devlet kurumları bazen kafasına göre hareket ediyo yetkililer bu konuda net bir açıklama yapacak mı merak ediyorum çünkü veliler bu belirsizlikten sıkılıyor artık

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