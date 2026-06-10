LGS YASAK LİSTESİ 2026: LGS'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı?

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında uygulanan merkezi sınav, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu kuralların en kritik bölümünü ise sınav güvenliğini ve eşitliği doğrudan etkileyen yasaklı eşyalar listesi oluşturur. Peki, Lgs'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı? Detaylar...

LGS YASAK LİSTESİ 2026 - LGS'YE GİRERKEN NELER YASAK?

MEB’in sınav güvenliği yönergelerine göre, yasaklı eşyaların sınav binasına dahi sokulması ciddi bir ihlal olarak kabul edilir ve tespit edilmesi halinde sınavın geçersiz sayılmasına kadar varan sonuçlar doğurabilir.

LGS kapsamında öğrencilerin yanında bulundurması yasaklanan temel kişisel eşyalar arasında şunlar yer alır:

SINAV BİNASINA GİRİŞTE YASAKLI EŞYALAR

Sınav merkezine girişte öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan eşyalar şunlardır:

Cep telefonu ve tüm mobil cihazlar

Akıllı saat ve elektronik bileklikler

Kulaklık ve kablosuz aksesuarlar

Çanta ve büyük kişisel eşyalar

Her türlü elektronik kayıt cihazı

Bu eşyalar bina girişinde dahi tespit edilirse, öğrencinin sınav salonuna alınması engellenebilir.





KİMLİK VE BELGE HARİÇ DİĞER MATERYALLER

Sınava girişte öğrencinin yanında yalnızca sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik bulunmalıdır. Bunun dışında:

Kitap

Defter

Not kâğıdı

Çalışma föyleri

gibi materyallerin sınav alanına sokulması kesinlikle yasaktır.

TAKI VE METAL AKSESUAR KURALLARI

Güvenlik kontrolleri sırasında metal aksesuarlar da dikkatle incelenir. Bu kapsamda:

Metal takılar

Büyük aksesuarlar

Sınav güvenliğini etkileyebilecek tüm kişisel eşyalar

girişte sorun oluşturabilir ve çıkarılması istenebilir.

YASAKLARA UYMAMANIN SONUÇLARI

MEB tarafından belirlenen kurallara göre, sınav binasında yasaklı eşya bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde:

Öğrencinin sınavı tutanak altına alınır

Sınav geçersiz sayılabilir

Disiplin ve değerlendirme süreci başlatılabilir

Bu nedenle öğrencilerin sınav günü tüm kurallara eksiksiz şekilde uyması zorunludur.