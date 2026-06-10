LGS YASAK LİSTESİ 2026: LGS'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS), her yıl milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendiren kritik bir sınav olarak uygulanmaktadır. Bu süreçte sınavın adil, güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kurallar büyük önem taşır. Peki, LGS'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı? Detaylar haberimizde.
Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında uygulanan merkezi sınav, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu kuralların en kritik bölümünü ise sınav güvenliğini ve eşitliği doğrudan etkileyen yasaklı eşyalar listesi oluşturur. Peki, Lgs'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı? Detaylar...
LGS YASAK LİSTESİ 2026 - LGS'YE GİRERKEN NELER YASAK?
MEB’in sınav güvenliği yönergelerine göre, yasaklı eşyaların sınav binasına dahi sokulması ciddi bir ihlal olarak kabul edilir ve tespit edilmesi halinde sınavın geçersiz sayılmasına kadar varan sonuçlar doğurabilir.
LGS kapsamında öğrencilerin yanında bulundurması yasaklanan temel kişisel eşyalar arasında şunlar yer alır:
SINAV BİNASINA GİRİŞTE YASAKLI EŞYALAR
Sınav merkezine girişte öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan eşyalar şunlardır:
Cep telefonu ve tüm mobil cihazlar
Akıllı saat ve elektronik bileklikler
Kulaklık ve kablosuz aksesuarlar
Çanta ve büyük kişisel eşyalar
Her türlü elektronik kayıt cihazı
Bu eşyalar bina girişinde dahi tespit edilirse, öğrencinin sınav salonuna alınması engellenebilir.
KİMLİK VE BELGE HARİÇ DİĞER MATERYALLER
Sınava girişte öğrencinin yanında yalnızca sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik bulunmalıdır. Bunun dışında:
Kitap
Defter
Not kâğıdı
Çalışma föyleri
gibi materyallerin sınav alanına sokulması kesinlikle yasaktır.
TAKI VE METAL AKSESUAR KURALLARI
Güvenlik kontrolleri sırasında metal aksesuarlar da dikkatle incelenir. Bu kapsamda:
Metal takılar
Büyük aksesuarlar
Sınav güvenliğini etkileyebilecek tüm kişisel eşyalar
girişte sorun oluşturabilir ve çıkarılması istenebilir.
YASAKLARA UYMAMANIN SONUÇLARI
MEB tarafından belirlenen kurallara göre, sınav binasında yasaklı eşya bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde:
Öğrencinin sınavı tutanak altına alınır
Sınav geçersiz sayılabilir
Disiplin ve değerlendirme süreci başlatılabilir
Bu nedenle öğrencilerin sınav günü tüm kurallara eksiksiz şekilde uyması zorunludur.