Haberler

LGS YASAK LİSTESİ 2026: LGS'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı?

LGS YASAK LİSTESİ 2026: LGS'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), her yıl milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendiren kritik bir sınav olarak uygulanmaktadır. Bu süreçte sınavın adil, güvenli ve düzenli şekilde yürütülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kurallar büyük önem taşır. Peki, LGS'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı? Detaylar haberimizde.

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında uygulanan merkezi sınav, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu kuralların en kritik bölümünü ise sınav güvenliğini ve eşitliği doğrudan etkileyen yasaklı eşyalar listesi oluşturur. Peki,  Lgs'ye girerken neler yasak? LGS su, küpe, saat, yüzük, kolye alınır mı? Detaylar...

LGS YASAK LİSTESİ 2026 - LGS'YE GİRERKEN NELER YASAK?

MEB’in sınav güvenliği yönergelerine göre, yasaklı eşyaların sınav binasına dahi sokulması ciddi bir ihlal olarak kabul edilir ve tespit edilmesi halinde sınavın geçersiz sayılmasına kadar varan sonuçlar doğurabilir.

LGS kapsamında öğrencilerin yanında bulundurması yasaklanan temel kişisel eşyalar arasında şunlar yer alır:

SINAV BİNASINA GİRİŞTE YASAKLI EŞYALAR

Sınav merkezine girişte öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan eşyalar şunlardır:

Cep telefonu ve tüm mobil cihazlar

Akıllı saat ve elektronik bileklikler

Kulaklık ve kablosuz aksesuarlar

Çanta ve büyük kişisel eşyalar

Her türlü elektronik kayıt cihazı

Bu eşyalar bina girişinde dahi tespit edilirse, öğrencinin sınav salonuna alınması engellenebilir.

KİMLİK VE BELGE HARİÇ DİĞER MATERYALLER

Sınava girişte öğrencinin yanında yalnızca sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik bulunmalıdır. Bunun dışında:

Kitap

Defter

Not kâğıdı

Çalışma föyleri

gibi materyallerin sınav alanına sokulması kesinlikle yasaktır.

TAKI VE METAL AKSESUAR KURALLARI

Güvenlik kontrolleri sırasında metal aksesuarlar da dikkatle incelenir. Bu kapsamda:

Metal takılar

Büyük aksesuarlar

Sınav güvenliğini etkileyebilecek tüm kişisel eşyalar

girişte sorun oluşturabilir ve çıkarılması istenebilir.

YASAKLARA UYMAMANIN SONUÇLARI

MEB tarafından belirlenen kurallara göre, sınav binasında yasaklı eşya bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde:

Öğrencinin sınavı tutanak altına alınır

Sınav geçersiz sayılabilir

Disiplin ve değerlendirme süreci başlatılabilir

Bu nedenle öğrencilerin sınav günü tüm kurallara eksiksiz şekilde uyması zorunludur.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki düşüş durmuyor! Son 11 haftanın en düşük seviyesi görüldü

Resmen çöküş! Destekler kırıldı, son 3 ayın en düşük seviyesi görüldü
Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti

Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı

Otomotiv devi 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını askıya aldı
Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!