LGS tercih ekranı çöktü mü, e-Okul çöktü mü? MEB e-Okul LGS tercihleri neden yapılmıyor?

Lgs tercih süreci 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler, lise tercih işlemlerini 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlayabilecek. Tercih ekranına aynı anda çok sayıda öğrencinin giriş yapması nedeniyle bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşadığını belirtirken, "Lgs tercih ekranı çöktü mü?" ve "MEB e-Okul LGS tercihleri neden yapılmıyor?" soruları gündemde yer aldı. İşte tercih sürecine ilişkin resmi bilgiler ve yaşanabilecek erişim sorunlarına dair detaylar…

LGS TERCİH EKRANI ÇÖKTÜ MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 LGS takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlamış olup, tercih dönemi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Tercihlerin başlamasıyla birlikte çok sayıda öğrenci ve veli aynı anda MEB e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden işlem yapmaya çalışmaktadır. Bu nedenle sistemde zaman zaman yoğunluk kaynaklı yavaşlıklar yaşanabilmektedir.

Mevcut durumda resmi kaynaklara yansıyan genel bir sistem çökmesi veya ülke genelinde erişimi engelleyen teknik bir arıza bulunmamaktadır. Ancak ilk gün yoğunluğu nedeniyle sayfaların geç açılması, giriş işlemlerinin gecikmesi veya kısa süreli erişim problemleri görülebilmektedir.

Bu nedenle tercih ekranına erişemeyen kullanıcıların belirli bir süre sonra yeniden giriş yapmayı denemeleri önerilmektedir.

MEB E-OKUL LGS TERCİHLERİ NEDEN YAPILMIYOR?

Tercih işlemleri sırasında sisteme girişte sorun yaşayan öğrenciler ve veliler için öne çıkan yaygın nedenler şunlardır:

Tarayıcı ve ağ bağlantısını kontrol edin

Yoğunluk dönemlerinde MEB sunucuları bazı proxy veya VPN bağlantıları üzerinden yapılan erişimleri kabul etmeyebilir. VPN kullanılıyorsa kapatılarak yeniden giriş yapılması önerilmektedir.

Ayrıca farklı bir internet tarayıcısı (Chrome, Firefox veya Safari gibi) kullanılarak tekrar denenmesi de erişim sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir.

Mobil veri tasarrufu sayfanın yüklenmesini etkileyebilir

Mobil cihazlardan işlem yapan kullanıcıların telefonlarında veya tarayıcılarında veri tasarrufu modu açık olması, sistem sayfalarının tam olarak yüklenmesini engelleyebilir.

Bu durumda veri tasarrufu özelliği kapatılarak sisteme yeniden giriş yapılması tavsiye edilmektedir.

Tercihlerin mutlaka onaylatılması gerekiyor

Öğrenciler tercih listesini internet üzerinden kendileri oluşturabilmektedir. Ancak tercih işleminin geçerli sayılması için tercih süresi sona ermeden önce veli ile birlikte herhangi bir ortaokul müdürlüğüne gidilerek tercihlerin onaylatılması zorunludur. Onay işlemi yapılmayan tercihler geçerli kabul edilmemektedir.

Hata mesajı alınması durumunda

Sisteme giriş sırasında belirli bir hata kodu veya uyarı mesajı alınması halinde sorunun kaynağı buna göre değişebilmektedir. Bu nedenle kullanıcıların ekranda görülen uyarıyı dikkate alarak yeniden giriş denemesi yapmaları gerekmektedir.

LGS TERCİH TAKVİMİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre;

LGS tercih işlemleri: 13 Temmuz 2026'da başladı.

Tercihlerin son günü: 27 Temmuz 2026 Pazartesi saat 17.00.

Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı: 5 Ağustos 2026 tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

Tercih sürecinin ilk günlerinde sisteme yoğun giriş yapılması nedeniyle zaman zaman erişim hızında düşüş yaşanabilmektedir. Bununla birlikte, resmi açıklamalara göre genel bir sistem çökmesi bulunmamakta, yaşanan durumun yoğun kullanıcı trafiğine bağlı kısa süreli yavaşlıklardan kaynaklandığı belirtilmektedir. Öğrenciler ve veliler tercih işlemlerini belirtilen takvim içerisinde tamamlayabilecek olup, tercihlerin geçerlilik kazanması için okul müdürlüğünde onay işleminin yapılması gerekmektedir.