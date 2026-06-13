LGS soruları 2026 ve cevapları kitapçığı PDF! MEB meb.gov.tr LGS sayısal ve sözel soruları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Lgs, 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, sınava ilişkin yayımlanacak resmi dokümanları takip etmeye başladı.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 KİTAPÇIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başladı. Bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi. Adaylara ilk oturum için 75 dakika süre verildi.

Sınavın ikinci oturumu ise saat 11.30’da başladı. Matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan ikinci bölümde öğrencilere toplam 40 soru soruldu ve bu bölüm için 80 dakika süre tanındı. İki oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler, sınavda yöneltilen sorulara ve resmi cevap anahtarına ilişkin yapılacak duyuruları beklemeye başladı.

LGS Sözel Bölüm Soruları ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız

LGS Sayısal Bölüm Soruları ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız

MEB.GOV.TR LGS SORULARI VE CEVAPLARI

2026 LGS’nin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığının, sınava ilişkin soru ve cevap dokümanlarını resmi internet sitesi üzerinden erişime açması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, yayımlanacak resmi belgelerle birlikte sınavdaki performanslarını değerlendirme imkanı bulacak.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 2025 LGS’nin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın bitmesinden kısa süre sonra erişime açılmıştı. 2026 yılına ilişkin soru ve cevap dokümanlarının da Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresi olan meb.gov.tr üzerinden yayımlanacağı bildirildi. Adaylar, açıklanacak dokümanları PDF formatında görüntüleyebilecek.

LGS 2026 SORULARI PDF

Lgs soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasının ardından adaylar dokümanlara PDF formatında erişebilecek. Sınava katılan öğrenciler, yayımlanacak belgeler aracılığıyla oturumlarda yöneltilen soruları inceleyebilecek ve cevap anahtarlarıyla karşılaştırma yapabilecek. Bu nedenle sınavın tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığının resmi duyurularına çevrildi.

Öte yandan 2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacağı duyuruldu. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 1’inci ve 2’nci nakil tercih başvuruları ile sonuçları ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.