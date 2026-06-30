Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Türkiye genelinde sınava katılan binlerce öğrenci ve veli, sonuçların ilan edileceği tarihi ve tercih sürecine ilişkin resmi takvimi yakından takip ediyor. Peki, Lgs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS erken açıklanır mı? Detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı sınav takvimine göre LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, sınav performanslarına ilişkin tüm bilgilere resmi sorgulama ekranları üzerinden erişebilecek. Açıklanacak sonuçlarda adayların puan bilgileri ile birlikte ilgili değerlendirme bilgileri de yer alacak.

2026 LGS ERKEN AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 10 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.

Bakanlık tarafından açıklanan takvim dışında sonuçların daha erken yayımlanacağına ilişkin herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların ve velilerin yalnızca MEB tarafından yapılan resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

LGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

2026 LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuç bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

Bunun yanı sıra adaylar sonuçlarını e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de görüntüleyebilecek. Sonuç sorgulama işlemlerinin yalnızca MEB'in resmi dijital platformları aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 tercih takvimine göre LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.