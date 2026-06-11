2026 LGS sürecine girilirken öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için kimlik belgelerinin güncel olup olmadığı konusu gündeme geldi. “LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu?” sorusu, sınava girecek adayların en çok sorduğu başlıklar arasında yer alırken, resmi kimlik şartlarına ilişkin detaylar veliler tarafından yakından takip ediliyor.

LGS SINAVINDA KİMLİK KARTINDA FOTOĞRAF ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrenciler ve veliler, kimlik belgelerine ilişkin detayları merak ediyor. Özellikle “LGS sınavında T.C. kimlik kartında fotoğraf zorunlu mu?” sorusu, sınava kısa süre kala en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi kılavuzda yer alan bilgiler ise bu konuda netlik sağlıyor.

LGS SINAVINDA KİMLİKTE FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU VAR MI?

Hayır, LGS sınavına katılacak öğrencilerin T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunlu değildir. MEB’in yayımladığı sınav kılavuzuna göre, sınava girişte kimlik belgesinde fotoğraf şartı aranmaz. Fotoğrafsız eski tip nüfus cüzdanları veya yeni çipli kimlik kartları sınav girişinde geçerli kabul edilmektedir.

15 YAŞ ALTINDA FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU NEDEN YOK?

Türkiye’de nüfus mevzuatına göre kimlik kartlarında fotoğraf zorunluluğu 15 yaşını dolduran bireyler için geçerlidir. LGS’ye katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu 13–14 yaş aralığında olduğu için, bu yaş grubunda kimlikte fotoğraf bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle sınav girişinde öğrencilerin kimliklerinde fotoğraf olmaması herhangi bir engel teşkil etmez.

LGS GÜNÜ MAĞDURİYET YAŞANIR MI?

MEB tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, kimlik kartında fotoğraf olmaması nedeniyle öğrencilerin sınava alınmama gibi bir durumla karşılaşması beklenmemektedir. Ancak öğrencilerin sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurması zorunludur.

SINAV GÜNÜ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

LGS sınavına girecek öğrencilerin, sınav sabahı hem fotoğraflı ya da fotoğrafsız geçerli kimlik belgelerini hem de sınav giriş belgelerini eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınav salonuna girişte sorun yaşanabilir.