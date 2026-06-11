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LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu?

LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu?
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LGS sınavı yaklaşırken öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de kimlik fotoğrafı zorunluluğu oldu. “LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu?” sorusu özellikle sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü aşamasında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar ise sınava katılacak adaylar için kritik önem taşıyor.

2026 LGS sürecine girilirken öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için kimlik belgelerinin güncel olup olmadığı konusu gündeme geldi. “LGS sınavında kimlik fotoğrafı zorunlu mu?” sorusu, sınava girecek adayların en çok sorduğu başlıklar arasında yer alırken, resmi kimlik şartlarına ilişkin detaylar veliler tarafından yakından takip ediliyor.

LGS SINAVINDA KİMLİK KARTINDA FOTOĞRAF ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrenciler ve veliler, kimlik belgelerine ilişkin detayları merak ediyor. Özellikle “LGS sınavında T.C. kimlik kartında fotoğraf zorunlu mu?” sorusu, sınava kısa süre kala en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi kılavuzda yer alan bilgiler ise bu konuda netlik sağlıyor.

LGS SINAVINDA KİMLİKTE FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU VAR MI?

Hayır, LGS sınavına katılacak öğrencilerin T.C. kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunlu değildir. MEB’in yayımladığı sınav kılavuzuna göre, sınava girişte kimlik belgesinde fotoğraf şartı aranmaz. Fotoğrafsız eski tip nüfus cüzdanları veya yeni çipli kimlik kartları sınav girişinde geçerli kabul edilmektedir.

15 YAŞ ALTINDA FOTOĞRAF ZORUNLULUĞU NEDEN YOK?

Türkiye’de nüfus mevzuatına göre kimlik kartlarında fotoğraf zorunluluğu 15 yaşını dolduran bireyler için geçerlidir. LGS’ye katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu 13–14 yaş aralığında olduğu için, bu yaş grubunda kimlikte fotoğraf bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle sınav girişinde öğrencilerin kimliklerinde fotoğraf olmaması herhangi bir engel teşkil etmez.

LGS GÜNÜ MAĞDURİYET YAŞANIR MI?

MEB tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, kimlik kartında fotoğraf olmaması nedeniyle öğrencilerin sınava alınmama gibi bir durumla karşılaşması beklenmemektedir. Ancak öğrencilerin sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurması zorunludur.

SINAV GÜNÜ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

LGS sınavına girecek öğrencilerin, sınav sabahı hem fotoğraflı ya da fotoğrafsız geçerli kimlik belgelerini hem de sınav giriş belgelerini eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi durumda sınav salonuna girişte sorun yaşanabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Gönültaş:

peki ya diğer ülkelerde böyle mi yapılıyo birçok ülkede sınavda fotoğraflı kimlik şart değil mi türkiye'de de fotoğraf şartı kaldırılması doğru olmuş ama uygulamada sorun yaşanmasın diye umuyorum

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Haber YorumlarıEmine Gönültaş:

bu konuda net bir açıklama yapılması gerçekten iyi oldu çünkü veliler olarak sınav günü herhangi bir sorunla karşılaşmaktan endişe duyuyorduk eğer kimlikten kaynaklı bir sebeple çocuğum sınava alınmazsa ne olur diyorduk ama bu açıklama sonrasında biraz rahatladık tabii yine de sınav giriş belgesi ve kimliğin yanında olması gerekiyor dikkat etmeliyiz

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Haber YorumlarıErhan Yakatarla:

vay be ben de merak ediyodum bunu kimlik kartında fotoğraf olmasa sorun çıkabilir diye endişeleniyodum ama demek ki 15 yaş altında zorunlu değilmiş iyi olmuş öyle de olması lazım zaten çocuklar henüz fotoğraflı kimlik almaya gerek yok

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