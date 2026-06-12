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LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ: LGS sınava giriş belgesi yayımlandı mı, nereden bakılır?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ: LGS sınava giriş belgesi yayımlandı mı, nereden bakılır?
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LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nereden bakılır? 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler, sınav giriş belgelerine ilişkin detayları merak ediyor. “LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı, nereden alınır?” sorusu gündemdeki yerini korurken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

Lgs sınav giriş belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır, belge nereden görüntülenir? Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı 2026 LGS öncesinde sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığı araştırılıyor. Sınav merkezi, salon ve oturum bilgilerinin yer aldığı bu belge, adaylar için büyük önem taşırken, veliler ve öğrenciler giriş belgesi sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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LGS NE KADAR SÜRÜYOR?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı toplamda yaklaşık 2 saat 35 dakika sürmektedir. Sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanmaktadır. İlk oturum olan sözel bölüm 75 dakika sürerken, ikinci oturum olan sayısal bölüm 80 dakika sürmektedir. Oturumlar arasında verilen kısa molayla birlikte öğrenciler sınav sürecini öğle saatlerine doğru tamamlamaktadır.

LGS NE ZAMAN?

2026 LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan bu merkezi sınav, öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrencinin katılımı beklenmektedir.

LGS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS sınavı, sabah saatlerinde başlayan sözel oturum ile 09.30’da uygulanmaya başlamaktadır. Öğrenciler ilk olarak Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden sorumlu tutulurken, bu bölüm sınavın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Sınavın ilk oturumu 75 dakika sürmektedir.

LGS NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS sınavı, ikinci oturum olan sayısal bölümün tamamlanmasıyla sona ermektedir. Saat 11.30’da başlayan sayısal oturum 80 dakika sürdüğü için sınav yaklaşık 12.50 civarında tamamlanmaktadır. Böylece öğrenciler iki oturumluk sınav maratonunu öğle saatlerine doğru bitirmiş olmaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGamze Pınar Yeşilova:

çocukların bu stres döneminde yeterli uyku ve beslenmeye dikkat etmeleri gerekli.

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Haber YorumlarıEmced Yakan:

güzel haber ama asıl mesele sonucun ne olacağı ya

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Haber YorumlarıSimender Aydın:

ya çocuklar çok abartıyo bu sınavı sanki dünya sonu geliyomuş gibi davranıyolar hani evet önemli ama bu kadar mı stres yapılması gerekio ben zamanımda daha sakin geçerdik böyle şeyler neyse umarım herkes başarılı olur tabi ki

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