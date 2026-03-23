LGS başvuru nasıl yapılır? 2026 LGS başvuru ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru takvimini duyurdu. Başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı ve belirlenen tarihe kadar devam edecek.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak merkezi sınav için başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, başvuru süreci boyunca herhangi bir kuruma fiziksel olarak gitmeden işlemlerini elektronik ortamda tamamlayabiliyor. Bu uygulama ile birlikte öğrenciler ve veliler için başvuru süreci daha erişilebilir hale getirildi.

Başvuru işlemlerinin tamamı dijital ortamda yürütülürken, öğrencilerin sisteme giriş yaparak gerekli adımları takip etmesi yeterli olacaktır. Başvuruların belirlenen tarihler arasında tamamlanması gerekiyor.

LGS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre LGS başvuruları bugünden itibaren alınmaya başladı ve 10 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Adayların bu tarihe kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Belirlenen süre dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınav ise 14 Haziran 2026 tarihinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum olan sözel bölüm saat 09.30’da başlayacak, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise saat 11.30’da yapılacak. Sınav giriş belgelerinin Haziran ayı başında erişime açılması planlanırken, sonuçların Temmuz ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.