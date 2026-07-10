Lgs sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih hazırlıklarına başlayan binlerce öğrenci, "Lgs 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 460, 470, 480 puanla hangi liseye girilir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Tercih sürecinde yalnızca puan değil, yüzdelik dilim ve okulların güncel taban puanları da büyük önem taşıyor. İşte puan aralıklarına göre tercih edilebilecek liselerle ilgili merak edilen tüm detaylar.

LGS'DE 150, 200, 250, 300, 350, 400 VE 450 PUANLA HANGİ LİSEYE GİRİLİR?

Lgs sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler, " Lgs'de 150, 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liseye girilir?" sorusuna yanıt arıyor. Tercih döneminde yalnızca puan değil, yüzdelik dilim de büyük önem taşıyor. Fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerine yerleşmek isteyen adaylar, geçmiş yılların taban puanlarını inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve güncel kontenjan bilgileriyle birlikte öğrenciler, puanlarına en uygun liseleri belirleyebilecek. Uzmanlar ise tercihlerin yalnızca puana göre değil, yüzdelik dilim ve okul kontenjanları dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurguluyor.

ROTA MAARİF PLATFORMU TERCİH SÜRECİNDE YOL GÖSTERECEK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin kullanımına sunacağı Rota Maarif Platformu, tercih döneminde kapsamlı bilgiler sağlayacak. Platform üzerinden okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları, akademik başarı verileri, sosyal imkanları ve fiziki özellikleri görüntülenebilecek.

Bu sayede 150 ile 450 puan aralığında yer alan adaylar, sadece puanlarını değil, okulların sunduğu eğitim olanaklarını da değerlendirerek daha bilinçli tercih yapabilecek.

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte merkezi yerleştirme tercih süreci de başlayacak.

Aynı gün tercih kılavuzu, kontenjan bilgileri ve yerleştirme takvimi de yayımlanarak öğrencilerin erişimine sunulacak.

LGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve istenen güvenlik bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görüntüleyebilecek.

Sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tüm işlemler dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS'DE 150, 200, 250, 300, 350, 400 VE 450 PUANLA HANGİ LİSELER TERCİH EDİLEBİLİR?

2026 yılına ait resmi taban puanlar henüz belli olmadığından öğrenciler tercih sürecinde 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alacak. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise 2026 yılına ait yeni taban puanlar oluşacak.

150-300 puan aralığında birçok mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile imam hatip lisesi tercih edilebilirken, 300-400 puan aralığında çeşitli Anadolu liseleri öne çıkıyor. 400 puan ve üzerindeki adaylar ise başarılı Anadolu liseleri ile birçok fen lisesini tercih listelerine ekleyebiliyor. Ancak her okulun taban puanı il, ilçe, kontenjan ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik gösterebildiği için tercihlerin yüzdelik dilim esas alınarak hazırlanması tavsiye ediliyor.

2026 LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 LGS taban puanları, merkezi yerleştirme ve nakil sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Tercih döneminde öğrenciler, bir önceki yılın yerleştirme verilerini inceleyerek tercih listelerini oluşturacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı tercih kılavuzu ve güncel okul bilgileri, adayların doğru tercih yapabilmesi açısından en önemli kaynaklar arasında yer alacak. Bu nedenle tercih sürecinde hem taban puanların hem de yüzdelik dilimlerin dikkatle incelenmesi öneriliyor.