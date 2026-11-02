Leyla öldü mü, Daha 17 Leyla öldü mü, Leyla'ya ne oldu, Ceren Ayruk diziden ayrıldı mı?

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Teoman'ın hayatta olduğunun ortaya çıkmasıyla nefes kesen 23. bölümün ardından yayınlanan yeni fragman, diziye yeni bir gerilim kattı. Serhat'ın ölümüyle suçlanan Aras'ın gözaltından kaçtığı fragmanda, Leyla'nın hastaneye kaldırılması da dikkat çeken sahneler arasında yer aldı. İşte Daha 17'de Leyla'nın durumuna dair merak edilenler.

DAHA 17 LEYLA ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Daha 17'de Leyla'nın öldüğüne dair bir gelişme yaşanmadı. Dizinin 24. bölüm fragmanında Leyla'nın hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Ancak fragmanda karakterin sağlık durumuna ilişkin bir ayrıntı yer almıyor. Leyla'nın neden hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ne olduğu yeni bölümde netlik kazanacak.

LEYLA'YA NE OLDU?

Dizinin 23. bölümünde Leyla, annesi Şebnem'in havuz başında ağladığını görünce geçmişe ait bir anıyı daha hatırladı. Nakil kararı verilen Aras yurttan ayrılırken Leyla ile karşılaştı ve ondan özür diledi. Leyla ise Aras'a kafa karıştıran bir yanıt verdi: "Gidiyor musun? Git… Keşke ben de gidebilsem ama gidemem. Teoman gelecek."

Teoman'ın hayatta olduğunu öğrenen Aras ise okula, Leyla'nın yanına koştu. Yeni bölüm fragmanında ise Leyla'nın hastaneye kaldırıldığı görüldü.

LEYLA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Leyla karakterinin diziden ayrılacağına dair Kanal D ya da yapım şirketinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Karakterin hastaneye kaldırılması, hikayede yeni bir dönemin başlayacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

DAHA 17 24. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Daha 17'nin 24. bölüm fragmanında Serhat'ın ölümüyle suçlanan Aras'ın gözaltından kaçtığı ve polis tarafından arandığı görülüyor. Aras, kendisine tuzak kurulduğunu savunuyor. Fragmanda Teoman'ın kardeşi Aras'a yardım ettiği görülürken Hakan Akkaya'nın Aras'ı cezaevine göndermek için harekete geçtiği dikkat çekiyor. Leyla'nın hastaneye kaldırılması ise fragmanın en çok konuşulan sahneleri arasında yer aldı.

DAHA 17 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Daha 17'nin 23. bölümünde Teoman'ın hayatta olduğu ortaya çıktı. Teoman, Hakan Akkaya'nın çiftlik evinde bulundu. Hakan'ı vurmak için eve giden Aras, kardeşini görünce ona sarıldı. Teoman, kendisini babasının kurtardığını söyledi. Oğlunu gören Şebnem sevinçten gözyaşlarına boğulurken Hakan'ın her şeyi planladığını öğrenince ona boşanma kararını bildirdi. Bölümün sonunda Aras, okuldan çıktığı anda polisler tarafından gözaltına alındı.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Daha 17'nin 24. bölümünün 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Dizinin yeni bölümleri, yayının ardından Kanal D'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.