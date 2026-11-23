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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a atlayan iş insanı Levent Tahmiscioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 46 yaşında yaşamını yitiren MUGO markasının kurucusu Tahmiscioğlu'nun ölüm haberi gündeme gelirken olayın ayrıntıları ve hayatı da merak konusu oldu. Peki, Levent Tahmiscioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? MUGO sahibi Levent Tahmiscioğlu intihar mı etti, neden öldü? Detaylar haberimizde.

LEVENT TAHMİSCİOĞLU KİMDİR?

Levent Tahmiscioğlu, aksesuar ve yaşam tarzı ürünleri alanında faaliyet gösteren MUGO markasının kurucusuydu. Perakende sektöründeki girişimleriyle tanınan Tahmiscioğlu, iş dünyasında markasıyla biliniyordu.

46 yaşında hayatını kaybeden Tahmiscioğlu'nun vefatı, iş dünyasında da gündem oldu.

LEVENT TAHMİSCİOĞLU NERELİ?

MUGO markasının kurucusu Levent Tahmiscioğlu'nun nereli olduğuna ilişkin paylaşılan bilgilerde herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

LEVENT TAHMİSCİOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

İş insanı Levent Tahmiscioğlu, 46 yaşındaydı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Tahmiscioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

MUGO SAHİBİ LEVENT TAHMİSCİOĞLU İNTİHAR MI ETTİ?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen olayda Levent Tahmiscioğlu, motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldi. Köprü korkuluklarına çıkan Tahmiscioğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Tahmiscioğlu'nu ikna etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara rağmen iş insanı köprüden Boğaz'a atladı. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Tahmiscioğlu, Ortaköy İskelesi'ne getirildi.

LEVENT TAHMİSCİOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Boğaz'a atlayan Levent Tahmiscioğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak 46 yaşındaki iş insanı, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Tahmiscioğlu'nun ölümüne ilişkin aktarılan olay bilgilerinde, köprüden atlamasının ardından hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.