Levent Mercan sakatlandı mı, kaç maç yok ne zaman dönecek?

Güncelleme:
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de talihsiz bir sakatlık yaşandı. Mücadele sırasında oyuna devam edemeyen Levent Mercan'ın durumu sarı-lacivertli camiada endişe yarattı. Genç oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ve ne zaman geri döneceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Levent Mercan'ın sağ arka adale bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından futbolcunun kaç maç forma giyemeyeceği ve sahalara dönüş süreci futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

SAĞ ARKA ADALEDE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Levent Mercan'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun maç sonrası MR kontrolünden geçirildiği ve yapılan incelemeler sonucunda sağ arka adalesinde kısmi yırtık belirlendiği ifade edildi. Levent Mercan'ın tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından başlatıldığı bildirildi.

SAHALARA DÖNÜŞ SÜRESİ VE KADRO PLANLAMASI

Sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen tecrübeli oyuncunun yaklaşık 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de sol bek hattında yaşanan sakatlıklar sonrası teknik heyetin savunma planlamasında değişikliğe gitmesi gündemde. Archie Brown'un ardından Levent Mercan'ın da kadro dışı kalmasıyla, sezon boyunca stoper pozisyonunda görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yeniden sol bekte değerlendirilmesi bekleniyor.

