Levante Sevilla maçı hangi kanalda, Levante Sevilla nereden CANLI izlenir?

La Liga heyecanı hafta içi mesaisiyle devam ederken, günün en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Levante - Sevilla maçı için geri sayım doldu. İspanyol futbolunun iki köklü kulübünün taktik savaşına sahne olacak bu heyecan dolu müsabaka öncesi arama motorlarında "Levante Sevilla maçı nereden canlı izlenir, S Sport Plus canlı yayın frekansı nedir?" araştırmaları hız kazandı. 23 Nisan akşamına damga vurması beklenen bu kritik mücadelenin başlama saati, resmi yayıncı kuruluşu ve tüm maç öncesi gelişmeleri sizler için derledik.

LEVANTE SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? LA LIGA’DA KRİTİK GECE

İspanya La Liga’da 33. hafta heyecanı nefes kesen bir mücadeleyle devam ediyor. Ligde kalma savaşı veren Levante, sahasında Avrupa potasını yakından ilgilendiren bir skor hedefleyen Sevilla’yı ağırlıyor. İspanyol futbolunun iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek olan bu dev randevu, 23 Nisan 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın hava atışı saat 20:00’de yapılacak.

LEVANTE SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

La Liga tutkunları bu heyecan dolu maçı Türkiye’nin spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Levante - Sevilla karşılaşması; S Sport, S Sport Plus ve Idman TV kanalları üzerinden naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi yarışı ve kümede kalma mücadelesini doğrudan etkileyecek olan bu müsabaka, yüksek çözünürlüklü yayın kalitesiyle sporseverlere sunulacak.

S SPORT VE S SPORT PLUS CANLI İZLE: KANAL VE FREKANS DETAYLARI

Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, bulundukları platforma göre şu kanallardan yayına erişebilir:

• S Sport: Tivibu 73. kanal ve Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

• S Sport Plus: İnternet tarayıcısı veya mobil uygulama üzerinden abonelikle her yerden takip edilebilir.

• Idman TV: Azerspace 46E uydusu üzerinden sporseverlerle buluşacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK? VALENSİYA’DA TARİHİ ATMOSFER

Bu zorlu 90 dakikaya Valensiya şehri ev sahipliği yapıyor. Levante ve Sevilla, kentin en ikonik spor alanlarından biri olan Estadi Ciutat de València Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Levante’nin taraftar desteğini arkasına alarak mutlak 3 puan arayacağı maçta, Sevilla ise deplasmandan galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.