Levante Osasuna hangi kanalda, Levante Osasuna maçı nereden CANLI izlenir?

İspanyol futbolunun taktiksel savaşına sahne olacak Levante - Osasuna mücadelesi, Türkiye’deki futbolseverleri ekran başına toplayacak. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Levante Osasuna maçı nereden canlı izlenir?" sorusunun yanıtı, S Sport ve dijital platformlar üzerinden takip edilecek seçeneklerle belli oldu. Ligin son virajına girilirken hata payının kalmadığı bu heyecan dolu randevuyu kaçırmamak ve sahadaki yıldızların performansına anlık tanıklık etmek isteyenler için işte karşılaşmanın yayın saati ve frekans bilgileri...

LEVANTE - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga maratonundaki bu kritik 90 dakika, 08 Mayıs 2026 Cuma günü (bugün) oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22:00'de çalacak.

LEVANTE - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Levante ve Osasuna arasındaki bu zorlu mücadele, Türkiye ve Azerbaycan üzerinden farklı kanallar aracılığıyla naklen yayınlanacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler için yayıncı kuruluşlar şunlardır:

• S Sport: Televizyon üzerinden şifreli yayınla.

• S Sport Plus: İnternet üzerinden dijital platform aracılığıyla.

• Idman TV: Azerbaycan kanalı üzerinden.

CANLI MAÇ İZLE: PLATFORM VE FREKANS BİLGİLERİ

Karşılaşmayı ev konforunda izlemek isteyen taraftarlar için erişim ve kanal bilgileri şu şekildedir:

• S Sport: Tivibu 73. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilir.

• S Sport Plus: İnternet üzerinden üyelik dahilinde uygulama veya web üzerinden şifreli olarak erişilebilir.

• Idman TV: Azerspace 46E uydusu üzerinden izleyiciyle buluşacaktır.

MÜCADELE ESTADİ CİUTAT DE VALÈNCİA STADYUMU’NDA

Ev sahibi Levante, rakibini Valencia şehrinin atmosferiyle ünlü Estadi Ciutat de València Stadyumu’nda konuk edecek. Kendi taraftarı önünde oynama avantajını kullanmak isteyen Levante, Osasuna karşısında 3 puan arayacak.

LA LİGA’DA KRİTİK RANDEVU

Ligin son haftalarına girilirken hem Levante hem de Osasuna için bu maçtan alınacak puanlar büyük önem arz ediyor. Taktiksel disiplinin ve mücadelenin ön plana çıkacağı bu İspanya La Liga karşılaşmasını kaçırmamak için saat 22:00'de S Sport, S Sport Plus veya Idman TV ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!